Pablo Puyol (49 anys): 'Ja l'edat no perdona i m'és impossible aguantar...'

Als seus 49 anys, Pablo Puyol segueix sent un exemple de vitalitat i disciplina. Al llarg de la seva carrera, ha combinat la faceta artística amb un estil de vida actiu, sempre buscant mantenir la seva forma física envejable. L'actor, conegut pel seu paper a la sèrie Un paso adelante, ha demostrat ser un veritable "tot terreny" en el món de l'espectacle.
No només ha brillat com a actor, sinó també com a cantant i ballarí, cosa que li ha valgut l'etiqueta de "triple amenaça". Gràcies a la seva energia i dedicació, ha continuat destacant en el món del teatre musical, una disciplina molt exigent físicament.
Rutina d'exercici de Pablo Puyol: un esforç constant
En una entrevista a La Vanguardia, Puyol va compartir la seva rutina d'exercici, especialment durant la seva participació en el musical A Chorus Line. "És que et poses fet un bitxo!", va afirmar, referint-se als 300 abdominals i 50 flexions que feia abans de cada funció. A més dels exercicis de cama i l'hora d'escalfament prèvia.
Tanmateix, l'actor també subratlla que aquesta exigència és només part d'un estil de vida que porta més enllà dels escenaris. Encara que la seva rutina d'exercici va ser particularment intensa en aquell període, Puyol segueix practicant esport de manera regular.
No té una rutina fixa, ja que prefereix combinar diverses activitats. "Un dia puc anar al gimnàs i després fer un partit de pàdel i un altre dia em fico a l'aigua i faig surf o pàdel surf", va explicar a l'entrevista. Puyol gaudeix del seu estil de vida actiu, adaptant el seu entrenament a les seves necessitats i gustos personals.
Pablo Puyol i la seva alimentació vegana: el secret de la seva energia
A més de l'exercici, Puyol atribueix la seva bona forma física a una dieta saludable i equilibrada. L'actor segueix una dieta vegana per motius ètics, eliminant productes d'origen animal com la carn, els ous i els làctics. Tot i l'absència d'aquests aliments, l'actor assegura que manté els seus nivells de proteïna gràcies a una correcta planificació dels seus àpats.
Puyol també destaca la importància de cuidar l'alimentació a mesura que s'envelleix. "La meva forma física és per genètica i perquè miro l'alimentació", reconeix l'actor, que no deixa de cuidar el seu cos a mesura que s'acosta als 50 anys. Per a ell, un estil de vida actiu i saludable és la clau per mantenir l'energia i la vitalitat, fins i tot en la maduresa.
Tot i que admet que: "ja l'edat no perdona i em seria impossible aguantar la càrrega d'entrenaments que això requereix", Puyol no es limita. Ha continuat participant en reptes físics, com els que va fer al programa El Desafío, on va superar proves de parkour, disparar amb arc i aguantar sota l'aigua. Malgrat les dificultats que suposa l'edat, l'actor demostra que la determinació i el compromís amb la salut permeten continuar assolint objectius físics a qualsevol edat.