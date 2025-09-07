Alfonso, treballador de la Seguretat Social: 'Si bé l'autònom cotitza, no té...'

En els últims anys, la protecció dels treballadors autònoms ha experimentat avenços importants dins del sistema de Seguretat Social. Si bé tradicionalment se'ls ha considerat el "germà pobre" del sistema, la situació està canviant a poc a poc. L'augment dels drets laborals dels autònoms és un reflex d'aquest canvi, tot i haver-hi reptes per resoldre.
Amb el pas dels anys, molts treballadors autònoms han començat a sentir que la seva cobertura en termes de salut i protecció econòmica ha millorat. Tanmateix, la complexitat del sistema de Seguretat Social continua deixant alguns buits que no tots els professionals aconsegueixen comprendre. Per això, és important conèixer a fons quins canvis s'han produït i com afecten els autònoms.
Noves regles per als autònoms amb incapacitat temporal
"Si bé l'autònom cotitza per cessament d'activitat, no té dret ni a aquest subsidi ni a altres destinats als treballadors en vulnerabilitat". Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, qui en un dels seus últims vídeos ha detallat un aspecte clau de la cobertura per als autònoms. Des del gener de 2019, els autònoms amb incapacitat temporal no estan obligats a continuar pagant la seva quota si la seva baixa mèdica supera els 60 dies.
Aquest canvi suposa un alleujament econòmic directe per a aquells autònoms que es veuen obligats a suspendre la seva activitat per motius de salut. Muñoz subratlla que aquesta mesura ha millorat la protecció social del col·lectiu durant les baixes mèdiques llargues.
Autónomos frente a Asalariados
Segons Muñoz, la inclusió d'aquesta disposició situa el sistema espanyol a l'avantguarda d'Europa pel que fa als drets dels autònoms. Aquest avenç, si bé no àmpliament conegut, és un dels canvis més significatius per a aquest grup de treballadors.
Els avenços i les bretxes que segueixen pendents
A més de la incapacitat temporal, Alfonso Muñoz destaca altres avenços que els autònoms han aconseguit en els últims anys. Des de 2019, els autònoms cotitzen obligatòriament per accidents laborals i malalties professionals. I, ara, tenen accés a prestacions clau com el cessament d'activitat (l'"atur de l'autònom").
També s'han eliminat les llacunes de cotització, permetent que els mesos sense cotitzar computin amb la base mínima, igual que per als treballadors assalariats. Malgrat aquests avenços, Muñoz reconeix que encara persisteixen desigualtats entre els autònoms i els treballadors per compte d'altri.
Un exemple clar de les diferències que persisteixen és l'exclusió dels autònoms del subsidi per a majors de 52 anys. Ajuda que sí que reben els assalariats després d'esgotar la seva prestació per desocupació. Això continua sent una assignatura pendent que molts col·lectius d'autònoms continuen reclamant.
El futur dels autònoms a Espanya
El vídeo de Muñoz també posa en perspectiva la situació dels autònoms espanyols en comparació amb altres països europeus. En països com Alemanya, Itàlia, Suïssa, Holanda i Grècia, la incapacitat temporal no està inclosa en la quota bàsica i requereix una cotització addicional. Fins i tot al Regne Unit, Bèlgica o França, els autònoms no tenen accés a prestacions per desocupació.
Malgrat aquests avenços, Muñoz subratlla que queda feina per fer per equiparar els drets entre els autònoms i els treballadors assalariats. La igualtat en la protecció social és un objectiu clau, però encara existeixen àrees que necessiten ser abordades per garantir una veritable justícia contributiva.