Aurelio Rojas (cardiòleg): 'Revisa el teu tendó d'Aquil·les, els colzes i els...'

En moltes ocasions, encara que les persones es trobin en plena forma, el cos dona senyals d'alerta que convé atendre. Aquests signes poden passar desapercebuts durant algun temps, però és fonamental reconèixer-los. Prestar atenció als senyals que dona el nostre cos pot ser la clau per prevenir problemes de salut greus a temps.
No sempre és fàcil detectar aquests canvis i moltes persones els associen a factors menors o no relacionats amb problemes de salut. Tanmateix, quan s'observen certs signes, com els indicats pels professionals mèdics, és important actuar. Això inclou revisar aspectes que, encara que semblin petits, poden ser indicatius d'un problema més greu que, si no es controla, podria tenir conseqüències greus.
Aurelio Rojas: indicadors de colesterol genètic alt
Així ho ha explicat el cardiòleg Aurelio Rojas, indicant: "Si tens algun d'aquests signes al teu cos, podries tenir colesterol genètic alt sense saber-ho". Un dels principals signes que s'han d'observar són els anomenats 'xantelasmes'. Són petites protuberàncies de color groguenc que apareixen a la pell de les parpelles, a prop del llagrimal.
Aquests petits bonys, encara que no són dolorosos, poden ser un senyal que el colesterol està fora de control. Rojas també va destacar l'"arc corneal precoç", un anell grisós que es forma al voltant de la còrnia. Aquest signe és molt comú en persones grans, però rarament apareix en menors de 50 anys.
"És molt habitual en persones grans, però mai en menors de 50 anys", va subratllar el cardiòleg. Pel que fa als nòduls o dipòsits de colesterol, Rojas va recalcar: "Revisa el teu tendó d'Aquil·les, els colzes i els artells i mira que no tinguis petits nòduls anomenats xantomes".
Aquests són dipòsits de colesterol que poden aparèixer en diverses parts del cos i, en molts casos, són els primers i únics símptomes que el colesterol és genètic. "En molts casos, aquests són els primers i únics símptomes que el teu colesterol és genètic", va explicar.
El doctor Rojas explica: la importància de l'historial familiar i d'una analítica completa
El professional va explicar que el colesterol genètic afecta una de cada 250 persones, si bé molts casos no es diagnostica a temps per desconeixement. "Així que si tu o algú de la teva família té algun d'aquests signes, tingueu-los en compte i demana al teu metge una analítica de lípids completa", va recomanar el cardiòleg. Detectar a temps el colesterol genètic és fonamental per prevenir complicacions cardiovasculars greus.
A més, Rojas va aconsellar que aquesta analítica inclogui un estudi exhaustiu dels nivells de colesterol LDL (colesterol dolent), colesterol HDL (colesterol bo) i triglicèrids. A més, ha d'avaluar l'apolipoproteïna B (ApoB), apolipoproteïna A1 (ApoA1) i lipoproteïna a (Lp a). Això és especialment important si hi ha antecedents familiars d'infarts precoços, la detecció precoç és la millor manera de tractar el colesterol genètic.