Pablo Puyol (49 años): 'Ya la edad no perdona y me sería imposible aguantar...'

A sus 49 años, Pablo Puyol sigue siendo un ejemplo de vitalidad y disciplina. A lo largo de su carrera, ha combinado su faceta artística con un estilo de vida activo, siempre buscando mantener su forma física envidiable. El actor, conocido por su papel en la serie Un paso adelante, ha demostrado ser un verdadero "todoterreno" en el mundo del espectáculo.

No solo ha brillado como actor, sino también como cantante y bailarín, lo que le ha valido la etiqueta de "triple amenaza". Gracias a su energía y dedicación, ha seguido destacándose en el mundo del teatro musical, una disciplina muy exigente físicamente.

| Europa Press

Rutina de ejercicio de Pablo Puyol: un esfuerzo constante

En una entrevista a La Vanguardia, Puyol compartió su intensa rutina de ejercicio, especialmente durante su participación en la gira del musical A Chorus Line. "¡Es que te pones hecho un bicharraco!", afirmó, refiriéndose a los 300 abdominales y 50 flexiones que realizaba antes de cada función. Además de los ejercicios de pierna y la hora de calentamiento previo.

Sin embargo, el actor también subraya que esta exigencia es solo parte de un estilo de vida que lleva más allá de los escenarios. Aunque su rutina de ejercicio fue particularmente intensa en ese periodo, Puyol sigue practicando deporte de manera regular.

No tiene una rutina fija, ya que prefiere combinar diversas actividades. "Un día puedo ir al gimnasio y después echarme un partido de pádel y otro día me meto en el agua y hago surf o pádel surf", explicó en la entrevista. Puyol disfruta de su estilo de vida activo, adaptando su entrenamiento a sus necesidades y gustos personales.

| Europa Press

Pablo Puyo y su alimentación vegana: el secreto de su energía

Además del ejercicio, Puyol atribuye su buena forma física a una dieta saludable y equilibrada. El actor sigue una dieta vegana por razones éticas, eliminando productos de origen animal como la carne, los huevos y los lácteos. A pesar de la ausencia de estos alimentos, el actor asegura que mantiene sus niveles de proteína gracias a una correcta planificación de sus comidas.

Puyol también destaca la importancia de cuidar la alimentación a medida que se envejece. "Mi forma física es por genética y porque miro la alimentación", reconoce el actor, quien no deja de cuidar su cuerpo a medida que se acerca a los 50 años. Para él, un estilo de vida activo y saludable es la clave para mantener la energía y la vitalidad, incluso en la madurez.

Aunque admite que: "ya la edad no perdona y me sería imposible aguantar la carga de entrenamientos que ello requiere", Puyol no se limita. Ha seguido participando en retos físicos, como los que realizó en el programa El Desafío, donde superó pruebas de parkour, disparar con arco y aguantar bajo el agua. Pese a las dificultades que supone la edad, el actor demuestra que la determinación y el compromiso con la salud permiten seguir alcanzando objetivos físicos a cualquier edad.