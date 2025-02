El lot estalvi de llobarro i verdures que no et pots perdre a Bonpreu i Esclat

El sopar o dinar perfecte moltes vegades es basa en un plat equilibrat, saborós i de fàcil preparació. Si ets dels que van justos de temps, però no volen renunciar a la qualitat dels ingredients, Bonpreu i Esclat t'ho posen més fàcil que mai amb un lot estalvi pensat especialment per gaudir del sabor del mar acompanyat d'una guarnició saludable.

En concret, per tan sols 4,49 €, pots fer-te amb una peça de llobarro (al voltant de 350 g) i una bossa de verdures de Terra i Tast (250 g), que pot ser patates amb pèsols o patates amb mongetes verdes, segons els teus gustos.

| Bonpreu

Un ingredient principal de qualitat: el llobarro

El llobarro s'ha convertit en un dels peixos més apreciats en la gastronomia mediterrània. La seva carn blanca, suau i sucosa, es presta a una gran varietat d'elaboracions, des de la clàssica preparació al forn fins a receptes més lleugeres a la planxa o al vapor. A més, el seu contingut de greixos saludables i proteïnes d'alt valor biològic ajuda a que sigui un aliment nutritiu i aconsellable per equilibrar la nostra dieta.

Per a aquells que busquin un plat ràpid, n'hi ha prou amb assaonar el llobarro amb sal i pebre, col·locar-lo en una safata de forn amb un raig d'oli d'oliva i enfornar-lo durant 15-20 minuts a uns 180 °C. Aquest mètode ressalta el sabor natural del peix sense necessitat d'afegits complexos. Una altra alternativa igual de senzilla és fer-lo a la planxa, prèviament adobat amb all i julivert, amb una mica d'oli. Sigui quina sigui la teva elecció, el llobarro aportarà un toc de distinció a la taula.

La guarnició perfecta: patates amb pèsols o amb mongetes verdes

Per completar el menú sense invertir massa temps, el lot estalvi de Bonpreu i Esclat inclou una bossa de verdures llestes per escalfar. La marca Terra i Tast proposa 250 g de patates amb pèsols o patates amb mongetes verdes, al gust de cadascú. Aquestes hortalisses venen precuinades i envasades de manera que conservin la seva frescor i el seu valor nutricional, a més d'un sabor molt proper al de la cuina casolana.

| BonpreuEsclat

En qüestió de minuts, podràs escalfar la bossa al microones, o bé abocar el contingut en una paella amb un raig d'oli i saltar-ho lleugerament. El resultat és una guarnició suau i saborosa, que encaixa a la perfecció amb el llobarro. Si et ve de gust fer una altra cosa, pots afegir espècies com romaní, farigola o un toc de pebre vermell, per realçar els sabors.

Una oferta irrepetible a un preu únic

Adquirir aquests dos productes per separat sol rondar els 5,98 € en conjunt. No obstant això, amb el lot estalvi proposat per Bonpreu i Esclat, el preu baixa fins als 4,49 €, representant un estalvi considerable. Aquest tipus de promoció s'ha convertit en una de les senyes d'identitat de la cadena, que busca facilitar el dia a dia dels seus clients oferint solucions ràpides i econòmiques per als àpats.

La combinació d'un peix popular i nutritiu com el llobarro amb una guarnició de verdures ja preparades s'ajusta a la perfecció al ritme de vida actual, en què el temps escasseja, però es desitja mantenir una alimentació balancejada. El resultat és un menú complet per a una o dues persones (segons les racions que es desitgin), amb una mínima intervenció a la cuina i un cost ajustat.