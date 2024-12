Ja és oficial: Es publica la darrera dada d'IPC, així pujaran les pensions el 2025

per Pol Nadal

L'IPC a Catalunya va augmentar sis dècimes al novembre en comparació del mes anterior i es va situar al 2,6%, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta del segon increment consecutiu després que al setembre la variació anual de l'IPC marqués el mínim de l'any, amb l'1,7%. Pel que fa al conjunt de l'Estat, la variació anual va ser del 2,4%, sis dècimes més que la dada registrada a l'octubre, a conseqüència de l'augment de preus a l'electricitat i els carburants i lubricants per a vehicles personals. Amb tot, amb la dada d'inflació del novembre es confirma que les pensions es revaloraran un 2,8% de cara al 2025.

Els grups on van pujar més els preus a Catalunya van ser l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i els altres combustibles, amb un 7%, tot i que també destaquen els augments dels preus a restaurants i hotels (4,4 %), els de begudes alcohòliques i tabac (3,4%) i l'oci i la cultura (2,5%), entre d'altres.

| ACN

Diferències per zones

Per demarcacions, Barcelona i Lleida són les que van registrar un IPC més elevat, totes dues amb un 2,7%. Concretament, en el cas de les comarques barcelonines, la inflació va pujar set dècimes respecte a l'octubre, mentre que en el cas de les comarques de Lleida va pujar mig punt. Per part seva, a Tarragona, la variació anual es va situar en el 2,6%, un punt més que el mes anterior, mentre que a la demarcació de Girona és on es va produir un increment més moderat, de quatre dècimes, fins al 2,3%.