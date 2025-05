Oficial: El nou municipi més ric de Catalunya

La renda per habitant a Catalunya és de 19.140 euros el 2022, la qual cosa suposa un creixement anual del 2,7%. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'increment de la renda afecta totes les comarques. Però de manera significativa afecta Aran, amb un augment del 8,2%, respecte a l'any anterior.

Les segueixen un grup de 12 comarques amb increments de renda entre el 3 i el 4%, entre les quals es troben el Barcelonès i el Baix Llobregat. Ambdues amb les rendes per habitant més altes de Catalunya (21.297 euros i 19.933 euros, respectivament). Els increments més moderats se situen a l'Alt Penedès, Priorat, Alt Camp i Berguedà, amb augments de la renda inferiors a l'1%.

Variacions al marge, la resta de comarques se situen amb una renda inferior a la mitjana catalana. I n'hi ha cinc amb una renda un 20 % inferior a aquesta mitjana: el Montsià (14.415 euros), l'Alt Urgell (14.757 euros), l'Alt Empordà (14.959 euros) i la Terra Alta.

| ACN

Els municipis més rics

Sant Just Desvern, amb 30.352 euros per habitant, ha incrementat la renda un 8,2% i se situa el 2022 com el municipi amb el nivell de renda per habitant més elevat. Superant Matadepera (29.265 euros) després de tres anys. De fet, ambdós presenten una renda per habitant superior en més d'un 50% en la mitjana catalana, concretament un 58,6% i 52,9%, respectivament.

Els segueixen Tiana (26.539 euros), Alella (26.404 euros) i també Teià (26.046 euros), els tres del Maresme, i Sant Cugat del Vallès (26.038 euros) del Vallès Occidental, igual que Matadepera. A l'altre extrem, se situen un grup de set municipis amb una renda per habitant com a mínim un 30% inferior a la mitjana catalana. Castelló d'Empúries, El Perelló, La Jonquera, Salt, Ribarroja de l'Ebre, Lloret de Mar i Montferrer i Castellbò.

En relació a l'any anterior (2021), el 87 % dels 468 municipis de més de 1.000 habitants mostren un creixement positiu de la renda per habitant el 2022. Els creixements més elevats es donen a Mont-Ras (26,0%), Navata (17,0%), Corbera d'Ebre (13,7%), Golmés (11,8%), Teià (11,4%) i Tossa de Mar (10,0%).

Creixen els salaris i l'excedent empresarial familiar

L'increment de la renda de les famílies a Catalunya el 2022 s'explica segons Idescat tant per l'elevat creixement de la remuneració d'assalariats (8,3%). Com el de l'excedent brut d'explotació (benefici empresarial familiar, un 3,9% més), mentre que les prestacions socials han disminuït un 2,8%.

La remuneració d'assalariats representa el 60,5% dels principals recursos de les famílies, sent el principal component de renda en totes les comarques. I si bé els ingressos procedents del marge de l'explotació de negocis familiars representen a Catalunya el 19,3% dels principals recursos familiars.

Hi ha comarques on el percentatge és superior: la Cerdanya és la comarca que mostra una major proporció d'ingressos per aquest component (31,2%), seguida del Pallars Sobirà (28,8%). I de tots els municipis catalans, Vall de Boí (41,1 %) és el lloc on aquest component de la renda té un major pes respecte als principals recursos.