La jubilació daurada a partir de 50 euros: El consell de Caixabank

per Mireia Puig

En un context econòmic marcat per la incertesa i l'envelliment poblacional, la planificació financera per a la jubilació s'ha convertit en una prioritat ineludible. Les projeccions demogràfiques indiquen que, per al 2050, més del 30% de la població espanyola superarà els 65 anys, la qual cosa exercirà una pressió significativa sobre el sistema públic de pensions.

A més, segons dades de l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (Inverco), els fons de pensions representen només el 4,3% de l'estalvi financer de les famílies espanyoles, molt per sota de la mitjana del 58,1% als països de l'OCDE.

Davant aquesta realitat, CaixaBank ha llançat una iniciativa que busca fomentar l'estalvi per a la jubilació des d'edats primerenques, promovent la constància i la disciplina financera com a pilars fonamentals.

| ACN, Oleh Veres de Getty Images

El poder de l'estalvi sistemàtic: 50 euros al mes poden marcar la diferència

CaixaBank proposa que, mitjançant aportacions mensuals de 50 euros a un pla de pensions, és possible acumular un capital interessant per complementar la pensió pública. Aquest enfocament es basa en la premissa que la constància i el temps són aliats poderosos en la construcció d'un patrimoni per a la jubilació.

Per exemple, si una persona de 30 anys comença a estalviar 50 euros mensuals en un pla de pensions amb una rendibilitat mitjana anual del 3,4% i augmenta les seves aportacions un 2% cada any, en arribar als 67 anys podria disposar d'un capital aproximat de 60.100 euros. Aquest import podria ser encara més gran si s'aprofiten els avantatges fiscals associats als plans de pensions, que permeten reduir la base imposable de l'IRPF fins a un 49%, depenent de la comunitat autònoma i del tipus marginal del contribuent.

La importància de començar com més aviat millor

El principi d'interès compost demostra que com més aviat s'iniciï l'estalvi per a la jubilació, més gran serà el capital acumulat al final del període laboral. Aquest concepte ressalta la necessitat de fomentar l'educació financera des d'edats primerenques, perquè els individus comprenguin la rellevància de planificar el seu futur econòmic.

| CaixaBank

A més, eines com el simulador de plans de pensions de CaixaBank permeten als usuaris visualitzar diferents escenaris d'estalvi i rendibilitat, facilitant la presa de decisions informades i adaptades a les seves necessitats i objectius personals.

Una crida a l'acció: fomentar la cultura de l'estalvi

La baixa penetració dels plans de pensions, en comparació amb altres països de l'OCDE, evidencia la necessitat de promoure una cultura de l'estalvi a llarg termini. Iniciatives com la de CaixaBank són passos importants en aquesta direcció, però també és fonamental que les polítiques públiques incentivin l'estalvi privat mitjançant beneficis fiscals i programes d'educació financera.

En conclusió, estalviar 50 euros al mes pot semblar una quantitat modesta, però amb disciplina i planificació, pot convertir-se en un complement valuós per a la jubilació. La clau està en començar com més aviat millor i mantenir el compromís al llarg del temps, aprofitant les eines i recursos disponibles per maximitzar el rendiment de l'estalvi.