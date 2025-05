El curiós lot estalvi de Bonpreu i Esclat: Estalvia gairebé el 45%

Les cadenes de supermercats Bonpreu i Esclat han llançat una oferta particularment atractiva, combinant dos productes que habitualment no apareixen junts en promocions: formatge crema Philadelphia i cervesa Estrella Galicia. Aquest curiós emparellament respon a una tendència creixent als supermercats catalans, que busquen captar l'atenció dels consumidors mitjançant combinacions inesperades però útils, capaces de satisfer diferents necessitats en un sol lot.

Durant els últims anys, els consumidors han desenvolupat una notable sensibilitat cap a les promocions que impliquen descomptes superiors al 30 %. Això es deu en part a l'impacte econòmic de la inflació, que ha modificat considerablement els hàbits de compra, obligant les famílies a buscar oportunitats que maximitzin el seu estalvi sense renunciar a productes de qualitat.

Detalls de la promoció i anàlisi de l'estalvi

L'oferta llançada per Bonpreu i Esclat, vigent fins al 12 de maig, inclou dos envasos de formatge crema Philadelphia de 350 grams cadascun i un pack de sis ampolletes de 200 ml de cervesa Estrella Galicia. El preu habitual d'aquest lot seria d'11,75 €, però amb la promoció, els consumidors poden adquirir-lo per només 6,49 €, la qual cosa suposa un estalvi considerable proper al 45 %.

| Bonpreu

El formatge crema Philadelphia és conegut per la seva textura suau i sabor equilibrat, perfecte per untar en torrades o usar en receptes més elaborades com pastissos de formatge o salses cremoses per a pasta. A més, és un producte apreciat per la seva versatilitat i capacitat per combinar-se amb ingredients tant dolços com salats.

La cervesa Estrella Galicia, per la seva banda, és una marca reconeguda per la seva qualitat, amb un perfil lleuger i refrescant, ideal per acompanyar menjars lleugers o simplement gaudir en moments d'oci. La presentació en format mini facilita un consum responsable, controlat i còmode, adaptant-se a noves tendències en què els consumidors prefereixen begudes en porcions moderades.

Com aprofitar millor el lot estalvi

La combinació presentada en aquesta promoció és especialment útil per a aquells que busquen una experiència gastronòmica senzilla però deliciosa.

| BonpreuEsclat

Per exemple, els consumidors poden aprofitar ambdós productes per preparar un aperitiu fresc i apetible: petites torrades untades amb formatge Philadelphia, coronades amb tomàquet fresc i un toc d'herbes aromàtiques, acompanyades per la cervesa Estrella Galicia ben freda. Una recepta senzilla, ràpida i econòmica, que a més encaixa perfectament amb l'inici del bon temps i les reunions informals entre amics o familiars.

Aquest tipus de promocions demostra que els supermercats estan cada vegada més atents a les preferències i necessitats del consumidor actual, oferint productes variats que combinen qualitat, comoditat i estalvi significatiu. Les cadenes Bonpreu i Esclat mantenen així la seva estratègia efectiva, destacant davant d'altres competidors al mercat mitjançant ofertes originals i ben pensades.

Finalment, recordem que el termini per aprofitar aquesta promoció conclou el pròxim 12 de maig, per la qual cosa és recomanable planificar la compra amb temps per evitar perdre aquesta oportunitat única d'estalvi.