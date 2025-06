Oficial: El nombre de treballadors acomiadats en una empresa catalana molt coneguda

per Pol Nadal

La indústria catalana del cava s'enfronta a una cruïlla que posa a prova la seva resiliència. Mentre sectors com el turisme i la tecnologia mostren signes de creixement, altres àrees tradicionals, com la vitivinicultura, es veuen afectades per factors climàtics adversos i canvis en la demanda global.

Hi ha moltes grans i petites empreses que es dediquen al món del cava i del vi. Uns productes que són part de la nostra història, de la nostra cultura i la nostra gastronomia. És per això que la notícia ha sorprès molta gent del sector. Freixenet implementarà un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), un reflex d'aquestes tensions

L'empresa acorda amb els sindicats un ERO que afectarà 154 treballadors

Després de setmanes de negociacions intenses, Freixenet i els representants sindicals han arribat a un preacord que redueix el nombre d'acomiadaments inicialment previstos. Dels 180 empleats que es contemplaven en un principi, finalment seran 154 els afectats per l'ERO.

D'aquests, aproximadament 30 accediran a un procés de prejubilació, cosa que situa la xifra efectiva d'acomiadaments en 124 treballadors. L'acord inclou una indemnització de 50 dies per any treballat, sense límit de mensualitats, una condició que supera els estàndards legals i reflecteix la voluntat de mitigar l'impacte social de la mesura.

L'empresa justifica aquesta reestructuració per la necessitat d'adaptar la seva estructura productiva a la nova realitat del mercat, marcada per una reducció significativa en la producció de raïm a causa de la sequera que afecta el Penedès des de 2022. Aquesta situació ha generat un desequilibri entre l'oferta i la demanda, incrementant els costos de producció i afectant la sostenibilitat del negoci.

Impacte en el sector i perspectives futures

La decisió de Freixenet s'emmarca en un context més ampli de transformació en la indústria del cava. Segons dades de la Denominació d'Origen Cava, el 2024 les vendes globals de cava van descendir un 13,4%, amb una caiguda del 18% al mercat internacional. Aquest descens s'atribueix, en part, a la disminució de la producció i a l'augment dels costos, factors que han obligat les empreses del sector a replantejar les seves estratègies operatives.

La situació de Freixenet no és aïllada. Altres empreses del sector també s'enfronten a desafiaments similars, cosa que podria portar a una reconfiguració del panorama vitivinícola a Catalunya. L'adaptació a les noves condicions climàtiques, la diversificació de mercats i la inversió en innovació seran claus per garantir la viabilitat a llarg termini d'aquestes empreses.