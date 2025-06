Anunci urgent del Banco Santander si vols comprar un cotxe

Comprar un cotxe és, per a molts, una de les decisions més importants de la seva vida financera. No només pel cost que implica, sinó pel compromís a mitjà o llarg termini que representa. Per això, qualsevol canvi en les condicions del mercat o en l’oferta de les entitats bancàries pot marcar una gran diferència.

En aquest context, el Banco Santander acaba de llançar un anunci que ha revolucionat les xarxes. El missatge és clar: si estàs valorant la compra d’un cotxe, espera un moment i escolta això. Perquè la nova proposta del Santander podria fer-te canviar completament el teu plantejament inicial.

Adéu a les complicacions, hola a la mobilitat flexible

En lloc de comprar, finançar o assumir llargs préstecs, el Santander proposa una alternativa que cada cop guanya més adeptes: el rènting. Sota el nom de Santander Renting, l’entitat ofereix als seus clients particulars, autònoms i empreses la possibilitat d’estrenar cotxe sense necessitat de comprar-lo.

| XCatalunya, Getty Images de Plazmica, Banco Santander

El rènting no és una idea nova, però el que proposa ara el banc va un pas més enllà. La nova campanya no només facilita l’accés a cotxes nous, sinó que ho fa sense entrada, sense aportació final i sense ensurts inesperats. Tot està inclòs a la quota mensual: assegurança a tot risc, manteniment, revisions, avaries, pneumàtics i assistència.

Totes les marques, tots els estils

L’oferta és àmplia i personalitzable. Des de SUVs fins a furgonetes, des de models ecològics fins a cotxes seminous, el client pot triar la marca, el model i l’ús que en farà. El catàleg inclou marques com Audi, SEAT, Volkswagen, Citroën, Skoda, BMW o Peugeot, entre moltes altres.

| XCatalunya, Banco Santander, Dima Valkov

A més, el Santander també permet sol·licitar una oferta personalitzada, ajustada a les necessitats de cada persona o negoci. Només cal indicar el vehicle desitjat i, després d’una anàlisi, s’envia una proposta amb condicions concretes.

Ideal per a famílies, autònoms i zones rurals

Aquest servei està pensat tant per a qui necessita un vehicle per al dia a dia familiar, com per a professionals o pimes que requereixen renovar la seva flota. El rènting del Santander inclou avantatges fiscals per a empreses, control de despeses, i la possibilitat de tenir sempre un cotxe en òptimes condicions sense preocupar-se per la seva depreciació.

També resulta especialment útil per a persones que viuen en zones on el transport públic és limitat, o que busquen un cotxe només durant un període concret sense adquirir-lo de manera definitiva.

Un dels punts forts del nou model és l’agilitat del procés. A través de la web del Santander o des de la seva app específica, es poden iniciar tots els tràmits: seleccionar el vehicle, consultar condicions, signar digitalment i començar el servei sense necessitat d’anar físicament a una oficina.

Però hi ha un detall que ningú no esperava…

Tot això sona bé. Però el que ha fet que l’anunci del Santander esdevingui viral ha estat una condició exclusiva que només es desvetlla al final de la proposta: en algunes campanyes puntuals, el primer mes de rènting pot sortir completament gratis, depenent del model i del moment de contractació.

Sí: cotxe nou, tots els serveis inclosos… i sense pagar res el primer mes. Una promoció que ha sorprès a qui estava decidit a comprar i que ara s’estan plantejant seriosament fer el salt al rènting. I tu, de debò vols comprar… o prefereixes estrenar sense complicacions?