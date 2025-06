Nou servei del Banco Santander: Fins a 2.500 euros

Mentre molts bancs tanquen oficines i dificulten l'accés als serveis presencials, Banco Santander ha decidit recórrer el camí contrari. En lloc de limitar, expandeix. En lloc de posar traves, facilita. I això ha provocat una reacció inesperada: milers de persones han rebut la gran notícia amb entusiasme.

En un país on cada cop és més difícil trobar una sucursal física en pobles i barris petits, qualsevol gest que acosti els serveis bancaris al ciutadà es converteix en una novetat molt celebrada. El que abans obligava a desplaçaments llargs o gestions digitals complexes, ara es pot resoldre de manera senzilla, ràpida i molt més humana.

L'acord que ho canvia tot

El detonant d'aquest canvi ha estat un acord entre Banco Santander i Correos, que ha donat lloc a un nou servei anomenat Correos Cash. El sistema permet fer operacions en efectiu a qualsevol de les més de 4.600 oficines de Correos repartides per tot el país.

| XCatalunya, Banco Santander, Dima Valkov

Això suposa que els clients del Santander, fins i tot en municipis petits, podran retirar o ingressar diners sense necessitat d'anar a una sucursal bancària tradicional. Per a molts, especialment persones grans, aquesta mesura suposa una millora immediata en la seva qualitat de vida.

Quines operacions es poden fer

A través de Correos Cash, els usuaris poden fer tres tipus principals d'operacions. En primer lloc, la retirada d'efectiu: des d'un mínim de 10 euros fins a un màxim de 2.500 euros, utilitzant la banca en línia o l'app del Santander. En segon lloc, també és possible ingressar diners en efectiu al compte bancari, pels mateixos imports.

| XCatalunya, Getty Images de Plazmica, Banco Santander

El sistema està pensat per ser fàcil i accessible. Es pot operar des de l'app del Santander, des de la web o fins i tot directament a l'oficina de Correos. N'hi ha prou amb seleccionar l'opció 'Correos Cash', triar el tipus d'operació, confirmar amb signatura digital i acostar-s'hi amb DNI i codi QR a la mà.

En el cas de l'enviament a domicili, el carter pot lliurar fins a 500 euros en efectiu, ja sigui al titular del compte o a una altra persona autoritzada. Una solució ideal per a persones amb mobilitat reduïda o que viuen lluny de qualsevol nucli urbà important.

Una solució per als qui més ho necessiten

Els principals beneficiaris d'aquesta iniciativa són els usuaris que valoren un tracte proper. En aquests col·lectius, el tancament progressiu de sucursals havia generat un sentiment d'abandonament bancari. Aquest nou sistema representa un petit gran avanç per tornar la proximitat a la relació entre client i banc.

A més, s'evita la dependència absoluta dels caixers automàtics —que també estan desapareixent en molts llocs— i es redueix la necessitat de transport per fer gestions bàsiques.

Però hi ha un detall que ho canvia tot

Fins aquí, sembla una bona idea. Però hi ha un matís crucial que ha disparat la satisfacció de milers d'usuaris: el servei de Correos Cash és completament gratuït per als clients del Banco Santander.

Sí, sense comissions. Ni per ingressar, ni per retirar, ni per rebre diners a casa. En un context on cada operació bancària sembla venir acompanyada d'un càrrec afegit, aquesta decisió ha estat molt ben rebuda, especialment per persones grans amb pensions ajustades o treballadors amb ingressos limitats.