Oficial: La hipoteca més barata d'Espanya

per Mireia Puig

El mercat hipotecari espanyol ha experimentat una notable transformació en els últims mesos, impulsat per les decisions del Banc Central Europeu (BCE) i les dinàmiques pròpies del sector immobiliari. Al març de 2025, l'oferta d'hipoteques variables s'ha tornat especialment atractiva per als consumidors, destacant la proposta d'EVO Banco com la més competitiva del mercat.​

La recent reducció dels tipus d'interès per part del BCE, que ha situat la taxa de referència en el 2,5%, ha generat un entorn favorable per a la contractació d'hipoteques. Aquesta mesura busca estimular l'economia i facilitar l'accés al crèdit, la qual cosa es tradueix en condicions més avantatjoses per a aquells que desitgen adquirir un habitatge.​

Paral·lelament, el mercat immobiliari espanyol mostra una tendència alcista en els preus de l'habitatge, especialment en àrees metropolitanes i turístiques.

| Wikipedia

Per exemple, Màlaga ha registrat un increment del 24,4% en el preu de l'habitatge nou en l'últim any, reflectint una demanda creixent i una oferta limitada.

L'oferta hipotecària més competitiva: EVO Banco

En aquest context, EVO Banco ha llançat la Hipoteca Intel·ligent Variable, posicionant-se com l'opció més econòmica al març de 2025. Aquesta hipoteca ofereix un tipus d'interès compost per l'Euríbor més un diferencial del 0,48%, resultant en una TAE del 3,25% després dels primers 24 mesos, durant els quals s'aplica un tipus fix inicial de l'1,50%.​

Per accedir a aquestes condicions preferents, els clients han de complir amb certs requisits de bonificació:

Domiciliació de la nòmina.​

Contractació d'un segur de vida.​

Contractació d'un segur de llar.

En cas de no complir amb aquestes vinculacions, el diferencial s'incrementa al 0,88%, elevant la TAE al 3,44%. A més, la Hipoteca Intel·ligent Variable d'EVO Banco no aplica comissions d'obertura ni d'amortització anticipada, i permet finançar fins al 80% del valor de l'habitatge amb un termini màxim de devolució de 30 anys.​

| Banco de España, XCatalunya

Alternatives en el mercat hipotecari

Si bé l'oferta d'EVO Banco destaca per la seva competitivitat, altres entitats també presenten opcions interessants. Per exemple, Kutxabank ofereix una hipoteca variable amb un interès inicial de l'1,68% durant els primers 12 mesos, passant posteriorment a l'Euríbor més un diferencial del 0,49%, sempre que es compleixin condicions similars de bonificació.

Sense aquestes vinculacions, el diferencial augmenta a l'1,49%. Aquesta hipoteca inclou comissions per amortització anticipada i permet finançar fins al 80% del valor de l'habitatge amb un termini màxim de 30 anys.​