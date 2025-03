La novetat d'ING que pocs bancs superen

En un context econòmic marcat per la reducció dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu (BCE), les entitats bancàries busquen estratègies per atreure i retenir els seus clients mitjançant ofertes d'estalvi més competitives. En aquest escenari, ING ha llançat una proposta que destaca per la seva rendibilitat i exclusivitat.

ING premia la fidelitat dels seus clients amb un dipòsit al 3,25% TAE

ING ha introduït un dipòsit a termini fix de tres mesos que ofereix una Taxa Anual Equivalent (TAE) del 3,25%. Aquest producte està dirigit exclusivament a clients seleccionats que mantenen una interacció activa amb el banc. L'oferta permet inversions des del primer euro fins a un màxim de 100.000 euros, garantint una rendibilitat atractiva en un període breu. ​

Per a nous clients, ING també presenta una opció interessant: un dipòsit a tres mesos amb una TAE del 2,75%. Aquesta oferta, vigent fins al 15 d'abril, admet inversions des d'un euro fins a 500.000 euros, oferint flexibilitat i una rendibilitat superior a la mitjana del mercat. ​

Comparativa amb altres ofertes del mercat

La proposta d'ING es posiciona favorablement en el panorama actual de dipòsits a termini fix a Espanya. Per exemple, Renault Bank ofereix el "Dipòsit Tu" a 12 mesos amb una TAE del 2,42%, requerint una inversió mínima de 500 euros i sense possibilitat de cancel·lació anticipada. D'altra banda, entitats com Novum Bank presenten dipòsits a sis mesos amb una TAE del 3%, encara que amb condicions específiques i sense opció de cancel·lació anticipada. ​

Aquestes comparatives evidencien que l'oferta d'ING, especialment per als seus clients més fidels, destaca per la seva rendibilitat i flexibilitat, adaptant-se a les necessitats de diferents perfils d'estalviadors.​

Estratègia d'ING en un entorn de tipus d'interès baixos

La decisió d'ING d'oferir dipòsits amb taxes d'interès competitives reflecteix una estratègia proactiva per captar i fidelitzar clients en un context de tipus d'interès a la baixa. Des de juny de 2024, el BCE ha implementat sis retallades en els tipus d'interès, situant la facilitat de dipòsit en el 2,5%.

Malgrat aquesta tendència, ING aposta per oferir productes d'estalvi que superen la mitjana del mercat, buscant diferenciar-se i atreure aquells estalviadors que busquen rendibilitat sense assumir grans riscos. ​

A més, ING complementa la seva oferta amb altres dipòsits a termini fix que varien en termes de termini i rendibilitat, permetent als clients triar l'opció que millor s'adapti als seus objectius financers. Per exemple, per a inversions entre 50.000 i 100.000 euros, el banc ofereix un dipòsit a sis mesos amb una TAE del 1,75% i un altre a dotze mesos amb una TAE del 1,90%. ​

En conclusió, la iniciativa d'ING d'oferir dipòsits amb taxes d'interès atractives, especialment per als seus clients més compromesos, representa una estratègia efectiva per competir en el mercat actual i satisfer les demandes dels estalviadors en cerca de rendibilitat i seguretat.