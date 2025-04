Oficial: L'ajuda econòmica que totes les mestresses de casa estaven esperant

En un context econòmic marcat per la inflació persistent i l'envelliment de la població, el sistema de pensions a Espanya ha experimentat reformes significatives per garantir la seva sostenibilitat i equitat.

Aquestes reformes han inclòs ajustos en l'edat de jubilació i en els requisits de cotització, afectant diversos col·lectius, entre ells les mestresses de casa, el treball no remunerat de les quals ha estat històricament invisibilitzat en termes de protecció social.​

Reconeixement econòmic per a les mestresses de casa el 2025

A partir de 2025, les mestresses de casa a Espanya que no hagin cotitzat prou per accedir a una pensió contributiva poden sol·licitar una pensió no contributiva de jubilació, gestionada per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO).

| ACN, kefayatullah

Aquesta mesura busca reconèixer i compensar el treball domèstic i de cures realitzat majoritàriament per dones, que ha estat fonamental per al sosteniment de la societat i l'economia.​

Requisits per accedir a la pensió no contributiva

Per ser beneficiària d'aquesta pensió, és necessari complir amb els següents requisits:

Edat: tenir 65 anys o més en el moment de la sol·licitud.​

tenir 65 anys o més en el moment de la sol·licitud.​ Residència: haver residit legalment a Espanya durant almenys 10 anys, entre els 16 anys d'edat i la data de la sol·licitud, dels quals dos han de ser consecutius i immediatament anteriors a la sol·licitud.​

haver residit legalment a Espanya durant almenys 10 anys, entre els 16 anys d'edat i la data de la sol·licitud, dels quals dos han de ser consecutius i immediatament anteriors a la sol·licitud.​ Ingressos: no tenir rendes o ingressos suficients. El 2025, es considera que hi ha manca de rendes quan els ingressos anuals són inferiors a 7.905,80 euros.

A més, si la sol·licitant conviu amb familiars, s'estableixen límits d'ingressos per a la unitat econòmica de convivència, que varien segons el nombre de convivents.

Quantia de la pensió el 2025

La pensió no contributiva de jubilació per al 2025 s'ha fixat en 7.905,80 euros anuals, distribuïts en 14 pagues de 564,70 euros mensuals. Aquesta quantia pot variar en funció dels ingressos personals i de la unitat de convivència, no podent ser inferior al 25% de la quantia íntegra, és a dir, 1.976,45 euros anuals.

| Arthon Meekodong

Procediment per sol·licitar la pensió

La sol·licitud de la pensió no contributiva s'ha de realitzar a través dels òrgans competents de cada Comunitat Autònoma o, si escau, a les Direccions Provincials de l'IMSERSO a Ceuta i Melilla. És necessari presentar la documentació que acrediti el compliment dels requisits esmentats, incloent el DNI, certificat d'empadronament i justificants d'ingressos.​

L'implementació d'aquesta pensió no contributiva per a mestresses de casa representa un avenç significatiu en el reconeixement del treball domèstic i de cures, tradicionalment realitzat per dones sense remuneració ni protecció social. Aquesta mesura contribueix a reduir la bretxa de gènere en les pensions i a garantir una vellesa digna per a aquelles que han dedicat la seva vida a la cura de la llar i la família.