Producte típic català al 50 % la segona unitat a Bonpreu i Esclat

La gastronomia catalana atresora multitud de productes singulars, molts d'ells vinculats a tradicions molt arrelades al territori. Entre ells destaca la botifarra de perol, un embotit que desperta passions pel seu sabor autèntic i la seva elaboració acuradament artesanal. Aquesta varietat de botifarra es caracteritza per ser més suau que la botifarra tradicional, conservant el gust intens del porc i una textura que la fa idònia per consumir tant en fred com en calent.

Ara, aquells que desitgin gaudir d'aquest menjar amb un preu més competitiu tenen una oportunitat irrepetible als establiments Bonpreu i Esclat. Fins al 3 de febrer, la segona unitat de Botifarra de Perol Salgot (250 g) està disponible amb un 50 % de descompte, reduint significativament el cost total quan s'adquireixen dues peces. De fet, la primera unitat se situa en 4,99 €, mentre que la segona es pot comprar per 2,50 €, cosa que deixa el preu mitjà en 3,74 € per peça si s'adquireixen ambdues.

| Bonpreu

Un embotit amb història

La botifarra de perol, també coneguda en algunes zones com botifarra blanca o botifarra cuita, s'elabora tradicionalment a partir de carn magra de porc, cap o papada, barrejada amb espècies i sang o brous, segons la recepta. Una de les particularitats d'aquesta versió, en comparació amb altres botifarres, és que la seva cocció es realitza dins d'un perol —d'aquí el seu nom— perquè la carn es mantingui com més tendra millor. El resultat és un embotit de color clar, suau al paladar i, alhora, ple de matisos procedents de les espècies emprades en la seva elaboració.

La marca Salgot és una de les veteranes en l'àmbit de la xarcuteria catalana, amb una trajectòria que es remunta a diverses generacions. El seu compromís amb la qualitat de la matèria primera i la innovació en els processos productius fan que els seus embotits gaudeixin d'una gran reputació al mercat. La botifarra de perol que ofereixen se sotmet a controls estrictes per assegurar un alt nivell de qualitat, mantenint l'essència de la recepta tradicional i respectant al màxim el procés artesanal.

Com gaudir-la a la taula

La botifarra de perol admet multitud de formes de consum. Una de les més senzilles consisteix a tallar-la en rodanxes fines i servir-la com a part d'una taula d'embotits o en un aperitiu. Acompanyada de pa amb tomàquet, olives i un bon oli d'oliva, es converteix en el centre d'atenció de qualsevol trobada. D'altra banda, també es pot escalfar lleugerament a la paella o a la planxa, de manera que el seu greix natural es fongui i realci encara més el seu gust.

Per a aquells que desitgin integrar-la en receptes més elaborades, combinar-la amb llegums o patates és una opció molt popular. Per exemple, es pot saltar la botifarra de perol juntament amb unes mongetes blanques i all, aconseguint així un plat nutritiu i reconfortant. Una altra idea interessant és incorporar-la en un arròs, afegint-la gairebé al final de la cocció perquè conservi la seva textura tendra.

| XCatalunya, Bonpreu

Una oferta que convida a provar

Amb la promoció actual, és més fàcil animar-se a experimentar amb aquesta botifarra de tradició centenària. El descompte en la segona unitat suposa un estalvi significatiu per als amants de la cuina catalana o, simplement, per als curiosos que busquen nous sabors. A més, la versatilitat de la botifarra de perol permet aprofitar-la tant per a menjars informals com per a plats principals.

La promoció es mantindrà vigent fins al pròxim 3 de febrer, un període suficient per planificar la compra i organitzar un menú on la botifarra de perol sigui protagonista. Per a grans reunions familiars o menjars amb amics, adquirir dues unitats al preu mitjà de 3,74 € cadascuna és un al·licient més que temptador.