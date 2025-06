Novetats amb l’Euríbor: La curiositat que farà canviar la teva hipoteca

L'Euríbor a 12 mesos va tancar el juny de 2025 amb una mitjana provisional del 2,081 %, idèntica a la de maig. Aquest estancament interromp una ratxa de descensos de quatre mesos i allarga una sèrie mensual decreixent de pràcticament catorze mesos

El responsable d'Asufin, Antonio Gallardo, apunta que podríem estar al terra de l'Euríbor. Si tot segueix segons el previst, l'índex podria baixar fins a l'entorn de l'1,8-1,9 % abans que acabi l'any. Tanmateix, l'actual clima internacional —tensió petroliera, disputa comercial entre Europa i els EUA— frena qualsevol moviment addicional.

Quant s'estalvia amb la revisió hipotecària de juny

El valor congelat de l'Euríbor no impedeix una rebaixa substancial per a qui revisa la seva hipoteca vinculada a aquest índex. Davant el 3,65 % del juny de 2024, una hipoteca mitjana de 150 000 € a 25 anys i diferencial de l'1 % veurà reduïda la seva quota mensual en aproximadament 130 € i el seu cost anual en uns 1 550 €

| XCatalunya, Xebeche

En hipoteques de més import, per exemple 300 000 € amb un diferencial del 0,99 %, l'estalvi pot escalar fins als 260 €/mes i superar els 3 100 €/any. Aquestes xifres reflecteixen una millora significativa en el pressupost mensual de moltes famílies

Perspectives fins a finals de 2025: marge limitat per a noves retallades

Les previsions d'entitats com Bankinter, Funcas i Caixabank apunten a un Euríbor que tancarà l'any oscil·lant entre l'1,9 % i el 2,1 %, amb una mitjana propera al 2 %. Bankinter l'estima en 2,00 % per a finals de 2025 i 2,20 % el 2026 bankinter.com, mentre Funcas preveu 1,93 % i Caixabank 2,09 %. Totes ressalten que la pròxima gran decisió del BCE està programada per al 24 de juliol i condicionarà la direcció que prengui l'índex

Estratègia per a hipotecats i futur comprador: variable o fixa

Per a qui revisa la hipoteca ara, l'alleujament en la quota ja és tangible. No obstant això, cal valorar dues estratègies: optar per hipoteca variable, davant la possibilitat d'una última caiguda de l'Euríbor, o tancar una hipoteca fixa, actualment disponible per sota del 3 % per a perfils solvents elpais.com. Una tercera opció, la mixta, combina seguretat i flexibilitat per a entorns incerts

| XCatalunya, Maxim Kuikov, Tadamichi Getty Images

El pròxim trimestre serà clau

Juny ha marcat un punt d'inflexió: l'Euríbor es mostra resistent en el 2,08 %, gràcies a l'equilibri entre els efectes de la política monetària del BCE i la conjuntura internacional. L'alleujament per a les hipoteques ja és evident i continuarà fins al setembre o octubre, segons els experts

Tanmateix, el desenllaç del conflicte d'Orient Mitjà, el diàleg comercial entre els EUA i Europa i la decisió de juliol del BCE seran claus per saber si hi haurà un descens addicional o si es consolida la plana