El consell del Banco Santander si et passa una cosa molt habitual: Té solució

En un entorn econòmic marcat per la inflació moderada i l'auge de la banca digital, els consumidors demanen cada cop més autonomia en la gestió financera. Un estudi recent del Banco de España indica que més del 55 % dels espanyols prefereixen fer tràmits bancaris des del mòbil o l'ordinador.

En aquest context, la capacitat de cancel·lar rebuts domiciliats sense desplaçaments no només respon a una preferència del client, sinó que encaixa en una estratègia d'eficiència operativa. Aquesta tendència no és aïllada; entra en sintonia amb la transformació digital que lideren les principals entitats europees per optimitzar la seva relació amb els usuaris.

Santander digitalitza la gestió de rebuts: què suposa per a l'usuari?

Banco Santander ha simplificat un procés que tradicionalment implicava desplaçaments a oficines i gestions en paper.

Ara, qualsevol client pot anul·lar o retornar rebuts des de la seva aplicació mòbil o la banca en línia.

A l'app: accedint a “Rebuts i impostos” des del menú superior, se selecciona el rebut i s'elegeix “Anul·lar domiciliació”, confirmant l'operació amb Firma Electrònica.

accedint a “Rebuts i impostos” des del menú superior, se selecciona el rebut i s'elegeix “Anul·lar domiciliació”, confirmant l'operació amb Firma Electrònica. A la pàgina web: l'usuari entra a “Comptes i targetes” → “Rebuts”, escull el rebut afectat i sol·licita la cancel·lació. També pot retornar rebuts ja carregats, una funcionalitat que permet corregir errors operatius.

El procés digital garanteix seguretat, rapidesa i control. La confirmació per Firma Electrònica afegeix robustesa i certificació legal a l'operació.

Aquest avanç aporta diversos beneficis

Reducció de costos: elimina la tramitació presencial i l'ús d'agents, reduint costos operatius.

elimina la tramitació presencial i l'ús d'agents, reduint costos operatius. Major control del client: permet als usuaris gestionar les seves finances amb immediatesa, evitant càrrecs no desitjats després de canvis de proveïdor o cancel·lació de serveis.

permet als usuaris gestionar les seves finances amb immediatesa, evitant càrrecs no desitjats després de canvis de proveïdor o cancel·lació de serveis. Evita paperassa: optimitza l'experiència d'usuari, alineada amb les exigències de la quarta transformació digital en banca.

Comparativament, entitats com CaixaBank ja permeten gestions similars, tot i que amb recordatoris si no es confirma la Firma Electrònica. Sud-àfrica, Regne Unit i EUA compten amb tecnologies semblants, però la incorporació d'aquesta opció per part de Santander reforça la seva posició competitiva a Espanya. En la banca internacional, entitats com Santander UK habiliten la cancel·lació de domiciliacions mitjançant “Direct Debits” a la seva plataforma en línia.

Perspectiva normativa i recomanacions per al client

La normativa espanyola exigeix el consentiment per a pagaments domiciliats. Aquest mecanisme digital respon a directives europees, com PSD2, que promouen l'accés obert i la seguretat. El Banco de España també impulsa l'ús de firmes digitals en transaccions per millorar transparència i traçabilitat.

Per a l'usuari, és fonamental:

Activar la Firma Electrònica abans d'accedir a aquestes funcions.

Revisar periòdicament la secció de “Rebuts” per detectar domiciliacions innecessàries.

Utilitzar l'opció de devolució de rebuts carregats per error.

Conclusió: un canvi real per millorar l'experiència bancària

Banco Santander ha respost a una demanda recurrent amb una solució eficaç i moderna. La possibilitat d'anul·lar domiciliacions de rebuts sense sortir de casa és una millora substancial. En un moment on l'agilitat digital defineix el vincle entre banc i client, aquesta iniciativa reforça la rellevància dels serveis en línia.