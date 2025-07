Anunci urgent d’Evo Banco que revoluciona els seus clients

En un entorn en què les entitats financeres busquen reforçar la seva eficiència digital, la fusió d'Evo Banco amb Bankinter pren una importància especial. Les prioritats del sector se centren a consolidar infraestructures tecnològiques, reduir costos operatius i oferir una experiència omnicanal sòlida. Per a Bankinter, absorbir Evo no només implica incorporar clients sinó aprofitar el know‑how digital acumulat per l'entitat des de 2012.

Aquesta estratègia coincideix amb la recerca continuada d'una alta resiliència financera i un servei més complet per a usuaris joves i tecnològicament actius.

Suspensió temporal de serveis: calendari i àrees afectades

Evo ha informat els seus clients que des de divendres 11 de juliol fins diumenge 13 de juliol tots els canals digitals (app, web, banca en línia) romandran inactius. No obstant això, els pagaments amb targeta seguiran operatius amb normalitat. La desconnexió progressiva començarà l'1 de juliol, bloquejant-se operacions com devolucions de rebuts fora de termini, domiciliacions a la Seguretat Social, transferències SEPA i internacionals, duplicats de targetes o Bizum.

Bankinter garanteix que aquests serveis es restauraran el 14 de juliol a la seva plataforma. Aquesta pràctica és habitual en processos de migració bancària per assegurar una transició segura.

Arribada a Bankinter: noves capacitats per als usuaris

Amb l'absorció completa prevista per a l'1 de juliol, els clients d'Evo deixaran d'estar sota la seva antiga marca i passaran a ser plenament clients de Bankinter. Això els permetrà accedir a una gamma molt més àmplia de productes. Podran obrir comptes remunerades (fins a un 5 % TAE el primer any), utilitzar serveis de targetes virtuals o físiques, sol·licitar préstecs i hipoteques, i aprofitar fons d'inversió, plans de pensions, assegurances i instruments com el roboadvisor o el bròker de Bankinter amb més de 8 000 fons disponibles.

A més, accediran a 365 sucursals físiques, cosa que reforça el model omnicanal davant l'enfocament purament digital anterior.

Els contractes vigents (hipoteques, préstecs i comptes) es mantindran en les mateixes condicions fins al seu venciment, respectant l'estabilitat financera dels clients, tot i que algunes condicions es podran ajustar a mesura que evolucioni la integració comercial.

Un canvi rellevant serà la retirada d'efectiu sense comissions a l'estranger, un servei reconegut d'Evo, que deixarà d'estar vigent, substituint-se per les condicions estàndard de Bankinter.

Recomanacions per facilitar la transició

Abans del període de talls operatius és essencial que els clients descarreguin extractes recents i justificants d'operacions, i anticipin pagaments programats com rebuts o impostos. També han de revisar ordres d'inversió actives i pausar-les si cal, confirmar que les seves dades de contacte estiguin actualitzades i descarregar l'aplicació de Bankinter des del 14 de juliol.

A més, caldrà actualitzar l'IBAN en plataformes com Bizum o PayPal, ja que les domiciliacions anteriors es mantindran però qualsevol eina nova haurà d'operar amb el nou número de compte.

Perspectives futures i reptes d'integració

La integració dels gairebé 450 000 clients d'Evo representa una gran oportunitat per a Bankinter d'ampliar la seva base i enfortir la seva oferta omnicanal. Tanmateix, aconseguir una migració fluida serà clau per evitar friccions operatives i mantenir la confiança de l'usuari. El procés tecnològic ha d'anar acompanyat de comunicació clara i suport constant, especialment davant canvis sensibles per a col·lectius com autònoms o viatgers freqüents.

Aquesta operació deixa clara la tendència creixent en el sector bancari espanyol: l'absorció de neobancs per entitats tradicionals, apostant per un model híbrid entre digitalització i atenció física.