Novetats en la Declaració de la Renda per a aquells que tenen més d'un pagador

L'Agència Tributària ha anunciat algunes modificacions en la Declaració de la Renda per a l'exercici fiscal de 2024, que es presentarà el 2025. Aquests canvis busquen simplificar el procés i alleujar la càrrega fiscal per a certs contribuents, especialment aquells amb més d'un pagador.​

Segons dades recents, el Producte Interior Brut (PIB) ha crescut un 2,5% en l'últim trimestre, impulsat per l'augment del consum intern i les exportacions. Tanmateix, la inflació continua sent una preocupació, situant-se en un 3,2% interanual, cosa que afecta directament el poder adquisitiu dels ciutadans.​

En aquest context, el Ministeri d'Hisenda ha decidit implementar ajustos en la normativa tributària per adaptar-se a la realitat econòmica actual i oferir un alleujament a determinats grups de contribuents.

Canvis en la Declaració de la Renda per a contribuents amb més d'un pagador

Una de les modificacions més destacades és l'increment del llindar d'ingressos procedents de segons i successius pagadors que obliga a presentar la declaració. Anteriorment, si un contribuent rebia més de 1.500 euros anuals d'un segon pagador, estava obligat a declarar. A partir d'ara, aquest límit s'eleva a 2.500 euros. ​

Aquest canvi beneficia especialment treballadors amb contractes temporals, aquells que han canviat de feina durant l'any i persones que han rebut ingressos esporàdics per prestacions o indemnitzacions. En augmentar el llindar, es redueix la càrrega administrativa i fiscal per a aquests contribuents, facilitant el compliment de les seves obligacions tributàries.​

Implicacions per als contribuents

Per a aquells amb més d'un pagador, és essencial revisar els ingressos totals i determinar si superen el nou llindar de 2.500 euros. Si els ingressos del segon i successius pagadors no excedeixen aquesta quantitat i el total anual és inferior a 22.000 euros, no estaran obligats a presentar la declaració. ​

No obstant això, és recomanable que els contribuents avaluïn la possibilitat de presentar la declaració de forma voluntària. En alguns casos, podrien beneficiar-se de deduccions i obtenir una devolució d'impostos.​

Altres novetats en la Declaració de la Renda 2025

A més de l'ajust en el llindar per a contribuents amb múltiples pagadors, l'Agència Tributària ha introduït altres novetats. A partir d'aquest exercici, totes les persones que hagin percebut prestacions per desocupació hauran de presentar la declaració, independentment de l'import rebut. ​Una exigència que, finalment, s'ha posposat fins al 2026.

També s'habilitarà l'opció de pagar mitjançant targeta de crèdit o Bizum, facilitant el procés per als contribuents. ​D'altra banda, els propietaris que lloguin els seus habitatges a inquilins menors de 35 anys podran beneficiar-se d'una exempció del 100% en l'IRPF sobre els ingressos per lloguer, sempre que compleixin amb l'Índex de Preus de Referència. ​