Cop d'efecte del Grup Bon Preu després d'una nova inversió

El Grup Bon Preu, reconegut per la seva sòlida presència en el sector de la distribució alimentària a Catalunya, ha anunciat una inversió rècord de 150 milions d'euros per a l'any 2025. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal l'expansió de la seva xarxa de supermercats i benzineres, consolidant així la seva posició en el mercat i enfortint el seu compromís amb la proximitat i la qualitat en el servei al client.

En un context on la competència en el sector de la distribució és cada vegada més intensa, Bon Preu ha decidit fer un pas endavant amb una inversió que pràcticament duplica la realitzada el 2024, que va ascendir a 79 milions d'euros. Aquest increment significatiu reflecteix la confiança del grup en el seu model de negoci i la seva aposta pel creixement sostenible.

Expansió estratègica a Catalunya

La planificació per al 2025 contempla l'obertura de 12 nous establiments: sis supermercats sota l'ensenya Bonpreu i sis hipermercats Esclat. A més, es preveu la inauguració de vuit benzineres EsclatOil. Aquestes obertures es distribuiran estratègicament en diverses localitats de Catalunya, amb la finalitat d'acostar els seus serveis a un major nombre de clients.

A la demarcació de Barcelona, s'inauguraran cinc supermercats Bonpreu en ubicacions clau com la ciutat de Barcelona (Travessera de Gràcia), Terrassa (Matadepera i Sala Badrinas), Cervelló i Mollet del Vallès. Així mateix, s'obrirà un nou Bonpreu a Coma-ruga, Tarragona.

Quant als hipermercats Esclat, les obertures es realitzaran a Cunit i L'Ametlla de Mar (Tarragona), Palafolls (Girona), Badalona i Castellar del Vallès (Barcelona), i Mollerussa (Lleida). Aquestes noves instal·lacions comptaran amb superfícies de venda superiors als 2.500 metres quadrats, oferint una àmplia gamma de productes i serveis.

Les vuit noves benzineres EsclatOil se situaran a Sant Pere de Ribes, La Seu d'Urgell, Anglès, Cunit, L'Ametlla de Mar, Palafolls, Castellar del Vallès i Cervelló, reforçant l'oferta de serveis complementaris als supermercats i facilitant l'experiència de compra dels clients.

Compromís amb la proximitat i la qualitat

Aquesta expansió no només implica un creixement en termes d'infraestructura, sinó que també reflecteix el compromís de Bon Preu amb la proximitat i la qualitat. El grup ha destacat la seva intenció de facilitar el dia a dia dels seus clients, oferint serveis bàsics i quotidians en alimentació a través de Bonpreu i Esclat, així com en carburants amb EsclatOil i en distribució d'energia amb BonpreuEsclat Energia.

A més, Bon Preu ha tancat recentment un acord amb l'operadora catalana Parlem Telecom per oferir avantatges exclusius als clients d'ambdues companyies. Aquesta col·laboració estratègica busca fidelitzar els clients de proximitat, oferint descomptes i bonificacions en serveis de telecomunicacions i compres als establiments del grup.

Innovació i sostenibilitat en l'horitzó

La inversió de 150 milions d'euros també contempla millores en l'eficiència energètica i la sostenibilitat de les noves instal·lacions. Bon Preu ha mostrat un compromís constant amb la reducció de la seva petjada ambiental, implementant mesures com la instal·lació de plaques solars en els seus establiments i l'optimització dels sistemes de refrigeració i climatització.

Així mateix, el grup continua apostant per la digitalització i la millora de l'experiència de compra en línia. Amb més de 5 milions de consumidors fidelitzats a Catalunya, BonpreuEsclat online ha ampliat la seva xarxa de punts de recollida, assolint un total de 26 centres que cobreixen 18 de les 41 comarques catalanes.