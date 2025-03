L'osset viral de Bonpreu que triomfa a les xarxes socials

per Pol Nadal

En els últims mesos, hem vist com diversos supermercats han intentat cridar l'atenció del consumidor amb promocions, col·leccionables o regals atractius que busquen fidelitzar i connectar emocionalment amb el seu públic. Bonpreu ha tingut una idea brillant que ha enamorat els seus clients: un petit os de peluix ofert per aquesta empresa.

Bonpreu, amb aquesta campanya, regala un adorable os de peluix personalitzat amb el logotip del supermercat. Va començar sent un detall, un obsequi, una promoció, però ha acabat sent una campanya viral a les xarxes socials, en especial, a la X, a l'antiga Twitter. També a Instagram, però en menor mesura.

| Bonpreu

Aquest osset està personalitzat, no és únic

Després de la seva creació, les xarxes han estat inundades amb imatges del ninot transformat en diferents versions personalitzades pels mateixos clients, que han decidit modificar el seu aspecte amb vestits creatius, nous accessoris i també nous detalls musicals.

Per exemple, una usuària ha manifestat la seva intenció de transformar el seu osset Bonpreu en Moa, una referència al fandom del popular grup coreà TXT. Per aconseguir-ho, va anunciar que canviaria el vestuari original del peluix i li confeccionaria a mà accessoris diminuts com un mini lightstick i un picket de l'artista Taehyun, membre del grup.

Aquestes promocions són un èxit

L'impacte d'aquesta tendència no ha passat desapercebut pels especialistes en màrqueting. Bonpreu ha aconseguit com una estratègia promocional s'ha convertit en un autèntic fenomen de consum social. S'ha generat una publicitat gratuïta i, per tant, s'ha premiat a la marca.

Molts usuaris ja parlen de regalar alguna cosa tan aparentment simple com un os de peluix pot generar una forta connexió emocional entre consumidor i marca.

Bonpreu i les seves promocions: no només promociona menjar

Bonpreu no és solament una de les cadenes de supermercats més estimades i reconegudes de Catalunya, sinó que ha sabut expandir la seva marca amb productes i serveis que enriqueixen la seva oferta, oferint un important valor afegit als seus clients. Exemples clars d'aquesta estratègia són Bonpreu Esclat Energia i les benzineres EsclatOil, dues apostes destacades del grup que reforcen encara més la percepció positiva de la marca catalana.

Bonpreu Esclat Energia: compromís sostenible i proximitat al client

En línia amb la seva visió sostenible i la seva connexió directa amb el territori, Bonpreu ha llançat una aposta innovadora: BonpreuEsclat Energia, una comercialitzadora d'energia elèctrica 100 % renovable dirigida tant a llars com empreses. Aquest servei va néixer amb l'objectiu de facilitar als seus clients l'accés a electricitat procedent exclusivament de fonts renovables, garantint un subministrament ètic, ecològic i proper.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins de l'estratègia general de la companyia, vol fomentar pràctiques responsables i respectuoses amb el medi ambient. Contractar electricitat a través de Bonpreu significa apostar per un consum responsable, ajudant a reduir les emissions de gasos contaminants i donant suport al desenvolupament d'energies netes com la solar o eòlica. A més, el grup català garanteix preus competitius i una facturació transparent, cosa que enforteix la relació de confiança amb la seva clientela habitual.

BonpreuEsclat Energia també afegeix valor oferint un assessorament personalitzat. Els usuaris tenen a la seva disposició un servei d'atenció proper i de qualitat, sense intermediaris, que atén dubtes sobre tarifes, potència contractada o maneres d'optimitzar el consum energètic. D'aquesta manera, la cadena va més enllà del clàssic supermercat, implicant-se en la vida quotidiana i benestar integral dels seus clients, reforçant així la seva identitat com a marca compromesa amb l'entorn i la societat catalana.

Esclatoil, una gran xarxa de benzineres

D'altra banda, Bonpreu també ha sabut captar les necessitats del dia a dia dels seus clients amb un servei complementari molt valorat: les benzineres EsclatOil. Aquesta xarxa d'estacions de servei pròpies està estratègicament situada en molts dels seus establiments, proporcionant un avantatge clar per als usuaris que poden realitzar les seves compres i omplir combustible còmodament, amb descomptes exclusius i acumulació de promocions mitjançant la seva popular targeta client.

| Bonpreu

Les benzineres EsclatOil destacen per oferir combustibles d'alta qualitat amb preus molt competitius, promocions periòdiques i un programa de fidelització vinculat directament als supermercats. Aquesta integració fa que omplir el dipòsit a EsclatOil sigui més econòmic per a aquells clients que ja són fidels a la marca Bonpreu-Esclat. A més, la companyia sempre procura mantenir a les seves estacions un servei eficient, ràpid i amable, perfectament alineat amb els estàndards que caracteritzen la marca en totes les seves botigues.

L'èxit d'aquestes benzineres radica, principalment, en la comoditat que ofereixen a l'usuari, pel fet de poder abastir el seu vehicle a la mateixa ubicació o a prop dels establiments on fan les seves compres habituals. Es tracta d'un model pensat per facilitar el dia a dia de les famílies catalanes, cosa que reforça encara més el seu posicionament com a marca integral i propera.