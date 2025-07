La novetat del Banco Santander per al pagament amb targeta: Moltes opcions

En un entorn on la digitalització avança a passes de gegant, els pagaments mòbils han deixat de ser una tendència per convertir-se en una rutina per a milions d'usuaris. A Espanya, l'ús de pagaments sense contacte va créixer notablement després de la pandèmia. Avui, més del 80 % dels comerços encenen el datàfon contactless, i la ciutadania prefereix deixar la cartera a casa per abonar des de la pantalla del mòbil.

Santander amplia el ventall: Apple Pay, Google Wallet, Samsung, Fitbit i Garmin

Banco Santander ha confirmat la seva aposta pels pagaments mòbils, i ja no es limita a una única plataforma. Ara els seus usuaris poden registrar targetes Mastercard o Visa a Apple Pay, Google Wallet, Samsung Wallet, Fitbit Pay i Garmin Pay. Segons l'entitat, una porció considerable de la seva base ja està habilitada per utilitzar el seu telèfon intel·ligent com a moneder digital, sense necessitat de targeta física.

En els dispositius Apple, configurar Apple Pay és qüestió de segons. N'hi ha prou amb obrir Wallet, afegir la targeta Santander i autenticar-se amb Face ID o Touch ID. En Android, Google Wallet funciona en mòbils i rellotges intel·ligents amb Android 5.0 o superior i NFC Banco Santander. Samsung, Fitbit i Garmin igualen aquesta experiència en els seus ecosistemes.

| Canva

Requisits tècnics i reguladors per activar el pagament mòbil

Per poder utilitzar el mòbil com a mètode de pagament, Santander indica que s'han de complir diversos requisits:

Tenir actiu el contracte multicanal i signatura electrònica (Santander Key). Disposar de telèfon amb tecnologia NFC. Fer ús en comerços els datàfons dels quals acceptin contactless. Verificar la targeta a l'app corresponent.

A més, quan la compra sigui inferior a 50 €, no caldrà introduir el PIN: només es valida al mòbil, cosa que accelera l'operació.

Seguretat reforçada, fins i tot davant pèrdua o robatori del telèfon

La preocupació per la seguretat davant la pèrdua del mòbil és real. Santander ha reforçat el seu missatge assegurant que els pagaments via NFC compten amb xifratge d'extrem a extrem. A més, el dispositiu ha d'estar desbloquejat (PIN, empremta, reconeixement facial) i en moltes ocasions exigeix una autenticació addicional.

| XCatalunya, Getty Images de Plazmica, Banco Santander

La política de seguretat també suggereix mantenir el sistema operatiu actualitzat, evitar xarxes wifi públiques a l'hora de fer pagaments, activar autenticació biomètrica i desconnectar el NFC quan no està en ús xcatalunya.cat. Tot això situa els pagaments mòbils al mateix nivell, fins i tot per sobre, de la seguretat que ofereixen les targetes físiques.

Impacte en la banca i comportament del consumidor

Aquest impuls no és casual. Bancs a Llatinoamèrica, com Santander Mèxic, reporten que més del 40 % de les transaccions ja són sense contacte i el seu objectiu és elevar fins al 75‑80 % abans de 2025. A Europa, la tendència és similar: les plataformes digitals estan substituint progressivament el plàstic. Santander s'avança en aquest canvi estratègic, satisfent la demanda de conveniència i seguretat, i reforçant el seu lideratge en innovació dins del sector.

Aquesta actualització arriba just quan els competidors intensifiquen les seves estratègies digitals. Banco Santander no només introdueix una opció: ofereix un ecosistema complet de pagaments mòbils, integrant plataformes clau (Apple, Google, Samsung, Fitbit i Garmin) amb alts estàndards de seguretat. Si tens un mòbil compatible i els requisits activats, pots començar ja a abandonar les targetes físiques.