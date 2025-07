Cop d’efecte del Banco Santander als seus caixers

En els darrers mesos, els bancs globals han accelerat la seva transició cap a serveis sense contacte. Les transaccions amb NFC, codis QR i retirades sense targeta es multipliquen en resposta a la demanda de més comoditat i seguretat. Segons un estudi del sector, el 70 % de les entitats amb caixers automàtics estan actualitzant les seves xarxes per adaptar-se a aquests mètodes.

En aquest entorn, els usuaris ja no tenen por de perdre la seva targeta ni que el caixer “s'empassi” el plàstic, un risc que dècades enrere generava desconfiança.

Mentrestant, l'efectiu manté la seva rellevància com a mitjà de pagament, especialment en microtransaccions o zones on el pagament electrònic és limitat jornada.com.mx. Davant d'aquest panorama, cada banc redefineix els seus serveis presencials sota una lògica híbrida que fusiona el físic i el digital.

Banc Santander impulsa la seva xarxa de caixers automàtics

El juliol de 2025, Banc Santander va llançar a Mèxic una innovació significativa. Permet operar sense targeta, tant via NFC com mitjançant codi QR o generació de codi numèric a l'app.

La tecnologia contactless (NFC) ja s'ha habilitat en 8.000 dels més de 10.000 caixers del banc, amb plans per completar la implementació en les pròximes setmanes. Segons Enrique Domínguez Chávez Camacho, director executiu de caixers automàtics de Santander Mèxic, aquesta innovació permet fer retirades en fins a 30 segons, agilitzant l'experiència.

Addicionalment, els clients poden generar un codi QR o numèric des de l'aplicació mòbil. Després acudeixen al caixer, seleccionen l'opció “retirar sense targeta” i introdueixen el codi per disposar de l'efectiu. Aquest sistema és flexible i útil per a usuaris que prefereixen no portar el plàstic o, en casos puntuals, per permetre que tercers autoritzats retirin diners de manera puntual.

Seguretat digital i disseny centrat en l'usuari

La digitalització dels caixers incorpora múltiples capes de seguretat. En primer lloc, s'elimina el risc de skimming, ja que no cal inserir la targeta. A més, cada codi generat és temporal i d'ús únic, cosa que redueix significativament el risc de frau.

El sistema també reforça l'experiència del client. Menys temps al caixer significa menor exposició a multituds, un aspecte apreciat després dels hàbits postpandèmia. Així mateix, l'opció de "retirada preferida" o ràpida integra fluxos automàtics desats, amb imports predefinits, la qual cosa satisfà usuaris amb operacions recurrents.

Impacte per a usuaris i el mercat bancari a Mèxic

Actualment, fins a vuit de cada deu operacions als caixers Santander són retirades d'efectiu. En sumar aquesta innovació, el banc no només millora l'experiència, sinó que consolida el seu lideratge en tecnologia d'atenció al client.

Per al sector, la mesura suposa un pas estratègic. D'una banda, impulsa l'adopció de canals digitals per part de la població. De l'altra, redueix els temps de commutació als caixers, optimitzant la infraestructura física existent. Competidors com BBVA i Banorte es veuran pressionats a igualar o superar aquesta oferta.

Finalment, el moviment de Santander Mèxic respon a dos tipus de pressió. En primer lloc, la demanda del consumidor per rapidesa i seguretat. En segon lloc, per atraure nous clients.

Un abans i un després

L'anunci de Santander de transformar la seva xarxa de caixers amb opcions sense targeta, mobilitat NFC i retirada per codi marca un punt d'inflexió en la banca tradicional. Més que una simple transacció, es tracta d'una experiència dissenyada amb focus en el client, emmarcada en la tendència digital i en la seguretat contemporània.

Els pròxims mesos seran clau per observar com responen els usuaris i si aquest tipus de serveis emergeixen com a estàndard a Mèxic i altres mercats. En darrera instància, l'aposta del banc és sòlida. Vol unir el millor del món físic amb les comoditats de l'entorn digital i reforçar la seva posició en un sistema financer en constant evolució.