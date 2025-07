La novetat de Bizum i Banco Santander

per Xavi Martín

En els últims mesos, els pagaments instantanis han experimentat un gran creixement a Europa. El 2024, més del 65 % dels pagaments mòbils immediats a Espanya, Itàlia i Portugal es van fer mitjançant Bizum, Bancomat i MB Way, superant els 2.000 milions de transaccions.

A més, les plataformes nacionals ja ronden una cobertura del 84 % de la població europea i es preparen per oferir transferències lliures de comissions entre països, una resposta estratègica a la dependència de Visa i Mastercard. Aquest escenari és clau per entendre la novetat anunciada per Banco Santander sota la seva plataforma Bizum.

Santander impulsa pagaments transfronterers: Espanya cap a Europa

Banco Santander ha anunciat que, a partir del 30 de juny de 2025, serà la primera entitat a Espanya a permetre als seus clients fer enviaments i recepcions de Bizum entre Espanya, Itàlia, Portugal i Andorra. Aquest servei funcionarà sense targetes ni números de compte; només cal el mòbil del destinatari. Les proves pilot han estat exitoses, i ara la interoperabilitat entre Bizum, Bancomat i MB Way ja és una realitat operativa en el marc d'EuroPA (European Payments Alliance).

| XCatalunya, Banco Santander

L'iniciativa arriba a més de 50 milions d'usuaris i 186 institucions financeres. D'aquests, prop de 29 milions ja són usuaris espanyols de Bizum, que fa al voltant de mil milions de transferències anuals (90 % del total de pagaments instantanis interns).

Claus de l'impacte econòmic i estratègic

La capacitat d'enviar diners a l'estranger sense costos, des de la mateixa interfície i app familiar, suposa una transformació per a l'usuari particular i posa les bases d'un euro digital interoperable. La rapidesa d'aquestes transaccions i la reducció de barreres transfrontereres enforteix la sobirania financera europea ‒un objectiu defensat pel BCE i entitats com EuroPA i la Iniciativa de Pagaments Europea (EPI).

Aquest pas també anticipa una futura expansió del servei: en els pròxims trimestres es preveu la incorporació progressiva de més bancs com BBVA, CaixaBank i Banco Sabadell, així com més països europeus un cop estigui llesta la infraestructura d'interoperabilitat per a fins a 15 països, cobrint el 84 % dels habitants de la Unió Europea i Noruega.

| Bizum

Innovació tecnològica: Santander adopta infraestructura cloud

Paral·lelament, el mateix Santander ha modernitzat la seva infraestructura a Espanya migrant-la completament al núvol amb la seva plataforma Gravity. Això converteix el banc en una entitat “nativa digital”, capaç d'actualitzar serveis en hores en lloc de setmanes, i posa les bases tecnològiques per suportar la complexitat de pagaments transfronterers instantanis i noves funcionalitats com Bizum Pay NFC.

Aquest salt tecnològic reforça la capacitat del banc per innovar en el terreny dels pagaments digitals, reduir costos operatius i escalar serveis paneuropeus amb rapidesa i seguretat.

Un pas cap a la unió financera europea

L'aposta de Santander i Bizum no només és un avanç funcional. És una peça clau en el camí cap a una veritable unió bancària i monetària digital a Europa. En alinear-se amb EuroPA i EPI, la plataforma es posiciona més enllà del pagament entre particulars: a l'horitzó hi ha els pagaments comercials, empresarials i la construcció d'una alternativa paneuropea davant dels gegants nord-americans.

Aquest avanç, reforçat per una cobertura tecnològica avançada, converteix Bizum en un potencial motor de l'euro digital, anticipant escenaris on l'usuari faci pagaments instantanis a tot Europa amb el mateix nivell de servei que gaudeix avui al mercat domèstic.