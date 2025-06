El consell de Banco Santander per evitar que perdis els teus estalvis

En un entorn econòmic on la incertesa sembla ser l'única constant, els estalviadors cerquen refugi i seguretat per al seu capital. Tanmateix, l'amenaça més gran per al seu patrimoni ja no rau únicament en la volatilitat dels mercats o en la inflació, sinó en un enemic silenciós i digital: el ciberfrau.

L'accelerada digitalització de la banca, un procés que la pandèmia va consolidar de manera definitiva, ha portat una comoditat sense precedents, però també ha obert la porta a noves i sofisticades vulnerabilitats. Avui, la seguretat dels nostres estalvis depèn tant de la solidesa de la nostra entitat financera com de la robustesa de les nostres pròpies pràctiques digitals.

En aquest context, les entitats financeres han intensificat les seves campanyes de conscienciació, assumint un rol pedagògic fonamental. Banco Santander ha estat una de les veus més recents a recordar una veritat incòmoda però necessària: la primera barrera de protecció, la contrasenya, és sovint la més fràgil.

| XCatalunya, @santander_es

El seu contundent missatge a les xarxes socials, "Si t'agrada la teva data de naixement, a un hacker encara més", encapsula un problema d'enormes dimensions i subratlla una negligència comuna que pot sortir molt cara.

La primera línia de defensa: La fragilitat del que és previsible

L'esglaó més feble en la cadena de la seguretat bancària continua sent, en molts casos, el mateix usuari. La tendència a utilitzar combinacions memorables, com dates d'aniversari, el número del DNI o seqüències numèriques trivials com "1234", és un risc que els ciberdelinqüents saben explotar a la perfecció. Aquests no necessiten algoritmes complexos de hackeig quan poden recórrer a l'enginyeria social o a atacs de "força bruta", provant milers de combinacions òbvies en qüestió de segons.

El consell dels experts, secundat per entitats com Banco Santander, va més enllà del simple advertiment. Es tracta d'adoptar una nova mentalitat en la creació de credencials. Una contrasenya robusta ha de ser una fortalesa digital, no una porta entreoberta.

Això implica la combinació de lletres majúscules i minúscules, números i símbols, assolint una longitud mínima de 12 a 15 caràcters. Una tècnica recomanada és la creació de "passphrases" o frases de contrasenya, que resulten més fàcils de recordar per a l'usuari però infinitament més complexes de desxifrar per a un programari maliciós. A més, és de vital importància no reutilitzar la mateixa contrasenya en diferents serveis. Una bretxa de seguretat en una plataforma de comerç electrònic podria exposar la clau d'accés al nostre compte bancari si aquesta és compartida.

Més enllà de la contrasenya: L'ecosistema de la ciberseguretat bancària

Si bé una contrasenya sòlida és el fonament, la seguretat financera moderna es construeix sobre múltiples capes.

Els bancs han fet inversions milionàries per blindar els seus sistemes, però els ciberdelinqüents han redirigit els seus esforços cap a l'engany del client a través de tècniques com el phishing (frau per correu electrònic), el smishing (a través de SMS) i el vishing (mitjançant trucades telefòniques). Aquests atacs busquen suplantar la identitat del banc perquè sigui el mateix client qui, enganyat, faciliti les seves claus d'accés.

Aquí és on entren en joc eines de seguretat addicionals. La recomanació de Banco Santander d'activar Santander Key no és un simple argument comercial, sinó una crida a utilitzar l'autenticació multifactor (MFA).

Aquest sistema, que ja és un estàndard a tota la indústria financera i és ofert sota diferents noms per entitats com CaixaBank o BBVA, afegeix una capa de verificació indispensable. Cada vegada que es fa una operació sensible, com una transferència o una compra en línia, el sistema exigeix una confirmació a través d'un segon dispositiu, generalment el telèfon mòbil del titular. Això garanteix que, fins i tot si un delinqüent ha aconseguit robar la contrasenya, no podrà autoritzar cap transacció sense tenir accés físic al dispositiu del client.

| Viktor Gladkov, XCatalunya, Banco Santander

La responsabilitat compartida: El rol proactiu de l'usuari

La protecció del patrimoni a l'era digital és, en darrera instància, una responsabilitat compartida. Les entitats financeres proporcionen les eines, però és l'usuari qui les ha d'utilitzar de manera diligent i mantenir una actitud de vigilància constant. Això inclou pràctiques tan senzilles com revisar periòdicament els moviments del compte i activar les notificacions en temps real a través de l'aplicació del banc, cosa que permet detectar qualsevol operació anòmala a l'instant.

Igualment, és crucial interioritzar una regla d'or: cap entitat bancària no sol·licitarà mai credencials completes, contrasenyes o codis de seguretat a través d'un correu electrònic, un SMS o una trucada no iniciada pel client. Desconfiar de qualsevol comunicació que generi un sentit d'urgència o amenaça és el millor antídot contra el frau.

En un món hiperconnectat, l'educació financera ha d'incloure, necessàriament, una sòlida formació en ciberseguretat. Protegir els nostres estalvis ja no consisteix només a triar un bon dipòsit, sinó a saber custodiar la nostra identitat digital amb la mateixa cautela amb què guardem les claus de casa nostra.