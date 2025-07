El nou producte de BBVA exclusiu per als seus clients

La gestió de les finances personals s'ha convertit en un autèntic desafiament. Qualsevol despesa imprevista, com l'avaria d'un electrodomèstic essencial, una reparació urgent del vehicle o una emergència mèdica, pot desestabilitzar el pressupost mensual de moltes llars.

Aquesta fragilitat financera ha impulsat les entitats bancàries a dissenyar productes que ofereixin una xarxa de seguretat als seus clients més fidels, buscant combinar agilitat, transparència i unes condicions competitives davant d'altres alternatives de finançament ràpid.

La banca tradicional és conscient que l'agilitat i la conveniència són els nous camps de batalla per retenir un client cada cop més digitalitzat i amb menys temps. En aquest context, les solucions que permeten obtenir liquiditat de manera gairebé immediata sense processos burocràtics feixucs esdevenen fonamentals. És aquí on les grans entitats financeres estan centrant els seus esforços, aprofitant la tecnologia per oferir respostes a les necessitats quotidianes dels seus usuaris.

| Dean Drobot, ChatGPT

Una eina de liquiditat immediata per a clients vinculats

Atesa aquesta creixent demanda de flexibilitat financera, BBVA ha posat a disposició dels seus clients una eina dissenyada específicament per a moments de dificultat. Es tracta del Préstec Avançament de Nòmina, un producte exclusiu per a aquells clients que ja tenen la nòmina o pensió domiciliada a l'entitat. La finalitat és clara i directa: proporcionar un coixí financer per cobrir despeses inesperades, cosa que permet avançar fins a dues nòmines amb un límit màxim de 3.000 euros.

Aquest mecanisme funciona com un salvavides financer que s'activa de manera senzilla. A diferència d'altres productes de crèdit, la seva principal fortalesa rau en la vinculació prèvia del client, cosa que simplifica enormement l'anàlisi de risc i agilitza la concessió.

L'import sol·licitat es pot retornar en un termini còmode de fins a sis mesos, oferint un respir suficient perquè el client pugui reorganitzar les seves finances sense la pressió d'un venciment a molt curt termini. Aquesta proposta es posiciona com un instrument de fidelització, premiant la confiança dels clients que han escollit BBVA com el seu banc principal.

| ChatGPT, CraigRJD Getty Images

Transparència en els costos i un procés 100% digital

Un dels aspectes més valorats pels consumidors en qualsevol producte financer és la claredat en les seves condicions. BBVA ha optat per un model transparent en el cost del seu avançament de nòmina. Per il·lustrar-ho, la mateixa entitat ofereix un exemple representatiu: per a una sol·licitud de 3.000 euros a retornar en tres mesos, la quota mensual seria de 1.010,85 euros. Al final del període, l'import total retornat ascendiria a 3.034,90 euros. Aquest càlcul es basa en un Tipus d'Interès Nominal (TIN) del 6,50% i una Taxa Anual Equivalent (TAE) del 7,19%, una xifra considerablement més baixa que la dels microcrèdits o préstecs ràpids no bancaris.

A més, un factor diferencial és que no existeix comissió d'obertura, eliminant un dels costos inicials més comuns en el finançament al consum. El procés de sol·licitud està completament digitalitzat, cosa que permet al client fer tota la gestió des de l'aplicació mòbil o la pàgina web del banc. Un cop aprovada l'operació i signat el contracte digitalment, els diners s'abonen al compte en un termini màxim de 24 hores laborables.

Com a garantia addicional per al consumidor, el contracte inclou un dret de desistiment de 14 dies naturals, durant els quals es pot cancel·lar l'operació sense penalització, abonant únicament els interessos que s'haguessin generat.