Oli d'oliva verge extra amb segona unitat al 70% de descompte a Bonpreu

Per als gurmets i amants del menjar saborós, Bonpreu i Esclat ofereixen un descompte interessant en l'oli d'oliva verge extra de Coosur. La segona unitat daquest producte amb un 70% de descompte és simplement una oportunitat temptadora dobtenir loli de cuina essencial de la millor qualitat a un baix preu. Es ven en dues varietats, Picual i Hojiblanca, cadascuna tenyint el plat amb un sabor únic.

Condicions de l'oferta

Cal recordar que el preu d'una ampolla d'1 litre d'oli d'oliva verge extra Coosur sense la segona unitat és de 13.25 €, però en la compra de la segona ampolla obté un 70% de descompte, cosa que fa que valgui 3.98 € . Per tant, el cost final de dues ampolles és de 8,61€. Aquesta oferta serà ideal si es vol proveir d'oli d'oliva verge extra o l'usa amb la major freqüència als plats casolans. A més, podeu tastar dues varietats de l'oferta: Picual i Hojiblanca. Sorprengui els seus éssers estimats amb els nous sabors de la seva cuina.

Coosur: sabor i qualitat en un producte

Coosur és una marca comuna al mercat d'olis d'oliva, i és una garantia de qualitat. L'oli d'oliva verge extra es fabrica a partir d'olives seleccionades i es produeixen sense productes químics per conservar-ne les propietats. Per tant, és segur per a ús en fred com amaniment i en calent en fer plats, i la producció fa que els productes siguin molt saborosos.

En general, l'oli verge extra de Coosur ve en dues varietats principals: Picual i Hojiblanca. Tot i això, encara que provenen del mateix tipus d'olives, cadascuna difereix en les seves característiques, de manera que pot triar la varietat que millor s'ajusti al seu paladar específic i al tipus de cuina que vulgui fer.

| Bonpreu

Per començar, la varietat Picual és potser una de les varietats d'oli d'oliva més conegudes i apreciades a la cuina mediterrània. Es caracteritza pel seu sabor fort, lleugerament amarg i picant, que realment sobresurt a cada plat. Aquesta varietat d'oli d'oliva és rica en antioxidants i conté una gran quantitat d'àcid oleic, per la qual cosa es pot utilitzar en temperatures més altes. Per tant, recomano triar Picual si voleu un oli més intens i que pugui utilitzar per fregir, rostir o fins i tot preparar culleres.

La varietat Hojiblanca, per altra banda, és una mica més suau i el sabor fruiter li dóna un toc més delicat. Té un sabor equilibrat amb un toc de dolçor i menys amargor, per la qual cosa és una excel·lent opció per a amanides, salses i plats on vulgui un oli més subtil. També és perfecte per als que prefereixen un sabor menys intens, però encara volen gaudir de l'aroma i els beneficis per a la salut del bon oli d'oliva verge extra.

| BonpreuEsclat

Avantatges de l'oli d'oliva verge extra

L'oli d'oliva verge extra és un aliment essencial de la dieta mediterrània i té diversos beneficis per a la salut. Desborden d'antioxidants que ajuden a disminuir les malalties cardíaques i els greixos bons fan que la digestió i l'absorció de les vitamines siguin més efectives. A més, les altes quantitats d'àcid oleic i fenols disminueixen la inflamació i enforteixen el sistema cardiovascular. Ja sigui classificació arbequina, hojiblanca o picual, l'oli d'oliva verge extra és una idea superior per incloure els seus nutrients essencials a la nostra dieta habitual.