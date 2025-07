El moviment del Banco Santander que sorprèn el mercat borsari

En un entorn econòmic marcat per la volatilitat en els tipus d'interès i la transició cap a una nova fase d'expansió després de la pausa inflacionària, el sector bancari europeu experimenta un renovat interès per part dels inversors. Els bancs són observats de prop per la seva capacitat per ajustar marges, controlar costos i mantenir la qualitat creditícia.

En aquest context, Banco Santander ha acaparat titulars gràcies a una pujada destacada a Borsa. No és només una variació tècnica: reflecteix canvis estructurals i decisions estratègiques que mereixen una anàlisi pausada i profunda.

Trencant el rang lateral: senyals tècnics després de diverses sessions alcistes

En les últimes tres sessions, la cotització de Banco Santander ha mostrat un comportament potent i sostingut, trencant eficaçment el rang lateral situat entre 6,75 € i 7,195 € per acció. Aquest patró va coincidir amb un restabliment del MACD, després d'una consolidació saludable iniciada a l'abril, la qual cosa suggereix que l'actiu es “purga” de nivells de sobrecompra abans d'un nou impuls alcista.

La ruptura tècnica va activar senyals de compra, brindant visibilitat cap al següent objectiu: 7,67 € per acció. Tanmateix, les possibilitats d'una recollida de beneficis a curt termini també prenen força, especialment en acostar-se a aquest nivell orientatiu.

Suport des de fonamentals: resultats robustos i recompra d'accions

La decisió d'impulsar un programa de recompra d'accions per valor d'aproximadament 10.000 milions d'euros entre 2025 i 2026 ha estat considerada molt positiva pel mercat. Segons Renta 4, Citi i KBW, aquesta estratègia enforteix la política de dividends i reflecteix una sòlida posició de capital després d'assolir un CET 1 fully loaded del 12,8 % i un ROTE del 16,3 % al tancament de 2024.

A més, durant el període comprès entre el 29 d'abril i el 6 de maig, Santander va adquirir prop de 20 milions d'accions pròpies, consumint el 88,5 % del pressupost aprovat.

L'impuls no és només local: els resultats del primer trimestre de 2025 van mostrar un creixement interanual del benefici del 19,3 %, amb nivells de liquiditat i qualitat creditícia reforçats, la qual cosa ha portat firmes d'inversió com Citigroup a mantenir una recomanació “buy” en considerar el banc una aposta sòlida en l'àmbit global.

Altres anàlisis tècniques confirmen que Santander cotitza a prop de màxims històrics, amb noves resistències per davant i suports clau al voltant de 7,15‑7,20 €.

Perspectives de mitjà termini: continuïtat o correcció?

El pas previ per assolir els 7,67 € implica superar certes resistències tècniques, però també dependrà de variables macroeconòmiques, com l'evolució dels tipus del BCE i el comportament dels mercats de crèdit. Una recollida de beneficis al voltant d'aquest nivell és plausible, especialment si es produeix una estabilització dels estímuls o un lleu gir en les polítiques monetàries.

A mitjà termini, continuen vigents factors catalitzadors: la millora en eficiència operativa després d'un pla de transformació, la diversificació geogràfica (particularment al Regne Unit i Brasil) i una política de retorn a l'accionista agressiva. No obstant això, vents en contra com la possible caiguda de tipus o una desacceleració en la demanda de crèdit podrien limitar la continuïtat alcista.