Els processistes Oriol Junqueras, president d’ERÑ venuts; Jordi Turull, secretari general de Junts per la Poltrona; o el president de l’ANC (que cada cop som menys socis) afirmen, amb total rotunditat, el següent pretès dogma de fe: el Poble català som un sol poble.

Quina gran mentida que han dit en el passat, i continuen dient ara mateix!!. No senyors, no som un sol poble a Catalunya, sinó tres, o fins i tot, quatre: Un, el Poble català, entenent aquest com els homes i dones que viuen i treballen a Catalunya, i que volen o tenen la voluntat de ser catalans, o sigui, abraçar amb tot el fervor possible la nostra identitat catalana. Dos, el poble espanyol, els colons que ens va enviar el franquisme a les dècades dels anys 60 i 70 del segle passat, i que bona part d’ells, sembla que hagin vingut del “pueblo” fa quatre dies, ja que no tenen cap respecte ni consideració per la nostra identitat catalana.

Tres: marroquins, subsaharians i paquistanesos, amb una mentalitat i religió que no tenen res a veure amb nosaltres. I quatre, el poble llatinoamericà que, en bona mesura, com que el Regne d’Espanya els hi dona els papers, són fidels seguidors de la Madre Patria.La situació actual demogràfica de Catalunya és molt difícil, ja que a principis del segle XX, un 90 % de persones parlaven el català com a llengua habitual, i ara amb prou feines, arribem al 35%.

Aliança Catalana és la solució

Necessitem al Govern de la nostra Nació una força política com Aliança Catalana, per tal de promoure polítiques que afavoreixin la natalitat de les dones catalanes, ja que sinó anem directes a la minorització com a Poble català. Ja que, com bé sabem tots, l’índex de natalitat de les dones catalanes és dels més baixos d’Europa, es parla avui dia de 1,1 fills per dona catalana, o àdhuc hi ha estudis amb una ràtio encara inferior a l’esmentada.

Visca el 33!! Visca Catalunya lliure i catalana!!

Enric Arau Puchades

Militant 713 d’Aliança Catalana