Jordi Turull es fa el milhomes amb Aliança Catalana: 'Volem...'

per Pol Nadal

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que "combatran" el discurs d'Aliança Catalana i que el partit creu que la millor opció és fer-ho "a les urnes i no als despatxos". Turull ha comparegut acompanyat dels tres regidors de Junts de la ciutat -Montsina Llimós, María Soldevila i Ferran Raigon- que han assegurat que la decisió de no donar suport a la moció de censura s'ha pres de forma "consensuada i alineada" i que "no ha estat fàcil".

També han dit que no faran un cordó sanitari a AC -han dit que durant aquest mandat no n'hi ha hagut-, que parlaran "amb tothom" i que treballaran pels interessos dels ripollesos. Amb la marxa enrere de Junts, el pressupost d'AC s'aprovarà automàticament i Orriols seguirà d'alcaldessa.

| Parlament

Asseguren que "parlaran amb tothom" al consistori

Preguntat per un possible cordó sanitari a Orriols a partir d'ara, Raigon ha afirmat que "no n'hi ha hagut durant aquest mandat i tampoc n'hi haurà ara", i ha assegurat que pensen "parlar amb tothom".