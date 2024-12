No només Caixabank, tres bancs més ofereixen un nou servei que t'estalviarà diners

No són temps fàcils per a l'economia domèstica. Cada euro que puguem estalviar en les nostres transaccions diàries suposa un alleugeriment significatiu. En aquest context, qualsevol iniciativa que redueixi despeses per als consumidors és benvinguda, especialment si prové del sector bancari, tradicionalment conegut per les comissions.

A partir del 9 de gener de 2025, els clients de CaixaBank, Banco Santander, BBVA i Banc Sabadell podran fer transferències immediates de manera gratuïta. Fins ara, aquestes operacions tenien un cost que oscil·lava entre els 90 cèntims i els 2 euros. Aquest canvi arriba gràcies a un nou reglament aprovat pel Parlament Europeu que busca estandarditzar i facilitar les transferències instantànies a tota la Unió Europea.

El reglament de la Unió Europea estableix que totes les entitats financeres han de garantir transferències instantànies processades en menys de deu segons. A més, aquesta immediatesa haurà de ser possible en qualsevol moment, independentment de l'hora o del dia. Els bancs hauran de notificar al remitent al mateix lapse que els diners han arribat al destinatari.

Tot i això, hi ha excepcions importants. Les transferències realitzades fora de l'horari laboral podrien no complir amb el temps establert si hi ha risc de manca de liquiditat. Aquest aspecte assegura la sostenibilitat del sistema en horaris menys habituals. Tot i que el reglament aplica principalment a transaccions en euros, els països membres amb monedes diferents també han d'implementar la normativa.

CaixaBank, pioner en aquesta iniciativa, ja oferia transferències immediates sense cost des de l'any passat. Ara, Banco Santander, BBVA i Banc Sabadell se sumen a aquesta política. Altres bancs, com ara Openbank, també han adaptat els seus serveis per complir la normativa europea.

Amb aquesta mesura, els consumidors podran fer transferències ràpides i segures sense preocupar-se per les comissions. Això beneficia tant particulars com petites empreses que necessiten agilitzar les seves operacions. Aquest nou servei no sols suposa un estalvi econòmic, sinó també una optimització del temps, un recurs valuós en el dia a dia.

| ACN

Més seguretat per als clients

La nova normativa no només prioritza la rapidesa, també reforça la seguretat. Els bancs i proveïdors de serveis de pagament han d'implementar sistemes que previnguin el frau i els errors en les transaccions. Entre les mesures obligatòries, s'hi inclourà un servei gratuït per verificar la identitat del destinatari abans de finalitzar l'operació.

A més, els clients poden establir límits màxims de transferència instantània, que podran modificar fàcilment. Si una entitat no compleix aquestes mesures de seguretat, els usuaris tindran dret a sol·licitar una compensació econòmica. També han de comprovar que els usuaris no estan subjectes a sancions relacionades amb blanqueig de capitals o terrorisme.