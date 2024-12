No ho fan a Madrid: El millor torró de crema cremada de l'Estat és a Catalunya

Nadal ja és a tocar i comencen a percebre's les primeres aromes dels tradicionals torrons de l'època. Aquests aliments són fonamentals i imprescindibles a les taules on se celebren reunions familiars. Però, evidentment, no tots els torrons són de la mateixa qualitat.

Si en aquestes festes vols sorprendre els teus convidats delectant-los amb els millors torrons d'Espanya, ho tens ben fàcil, només has de passar per la pastisseria Zaguirre de Terrassa. Aquest local ha estat el vencedor en la tercera edició del concurs Millor torró artesà de crema cremada de l'Estat espanyol, en el qual han participat més de 40 propostes diferents. Els jutges, experts en la matèria, s'han sotmès a una degustació a cegues i han determinat aquesta pastisseria catalana com la vencedora.

Per fer-ho, han tingut en compte alguns factors com el sabor, la textura i l'aspecte general. I és que fins i tot per a aquests jutges ha estat impossible resistir-se a aquest torró artesanal de la pastisseria Zaguirre, regentada pel matrimoni Joan Zaguirre i Antonia Bruque i els seus fills. Les seves portes van obrir el 1974 i ara estan començant a tenir el reconeixement que mereixen per les seves produccions de tan alta qualitat.

Tal com informa el portal Directo al paladar, són avui els fills Miquel, Alícia i Anna els que regenten avui com a segona generació el negoci familiar que ja compta amb dos locals oberts, combinant les elaboracions de sempre amb productes i creacions més innovadores.

El secret del torró de crema cremada

El torró de crema cremada és un dels dolços més tradicionals de Nadal a Espanya, especialment en regions com Alacant o Catalunya. La seva recepta es basa en una barreja simple però saborosa, amb ingredients d'alta qualitat que li confereixen el seu sabor tan característic. El torró de crema cremada s'elabora principalment amb rovells d'ou, sucre, ametlla i un toc de mel. La combinació d'aquests ingredients proporciona una base cremosa i suau, però el que realment distingeix aquest torró és la capa superior de rovell cremat que li dóna un sabor únic.

El secret del sabor del torró de crema cremada rau en el procés de caramel·lització del rovell. Un cop la massa del torró està llesta, es col·loca sobre un motlle i es cobreix amb una capa de rovell d'ou batut. Després, aquesta capa es caramel·litza utilitzant calor directe, cosa que provoca que es formi una fina capa daurada i cruixent que contrasta perfectament amb la suavitat de l'interior. Aquest procés, a més de donar-li un color daurat característic, intensifica el sabor del rovell, afegint una nota lleugerament amarga que equilibra la dolçor del torró.

El torró de crema cremada és una delícia que combina tradició i sabor, i la seva preparació, encara que senzilla, requereix atenció per aconseguir aquest toc caramel·litzat que marca la diferència.