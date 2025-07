No ho facis mai: Alerta als caixers durant les vacances

L'arribada de l'estiu marca un repunt en els desplaçaments i, amb això, en l'ús d'efectiu a tot el país. Durant juliol i agost, les retirades de diners en caixers automàtics augmenten de manera notable als principals destins turístics, on coincideixen tant viatgers nacionals com estrangers.

Aquest auge estacional genera un escenari ideal per als ciberdelinqüents, que aprofiten l'augment d'operacions i el descuit dels turistes per desplegar les seves tècniques més sofisticades de frau bancari. La banca, conscient del risc, reforça cada any els seus sistemes de vigilància i seguretat, però la prudència de l'usuari continua sent clau per evitar disgustos financers en plenes vacances.

L'auge del skimming i les càmeres ocultes a l'estiu

Entre les amenaces més esteses actualment destaca el skimming, una tècnica en què els delinqüents instal·len discrets dispositius a la ranura dels caixers o al mateix teclat, amb l'objectiu de clonar les targetes de crèdit o dèbit. Aquests aparells, coneguts com a skimmers, capturen la informació magnètica de la targeta sense que l'usuari se n'adoni.

| Wikipedia, XCatalunya

Sovint, els estafadors reforcen aquest mètode amb microcàmeres ocultes que graven la introducció del PIN, facilitant l'accés total als fons del compte. La Guardia Civil adverteix que, cada estiu, les incidències per aquest tipus de frau es compten per milers, sobretot a zones de costa i en enclavaments amb una alta concentració de turistes. La sofisticació d'aquests dispositius permet que passin desapercebuts durant dies o setmanes, incrementant el risc per a qui fa servir el caixer amb presses o sense prendre precaucions.

El fals “cursor hacker” i l'impacte de les notícies falses virals

Les darreres setmanes, un vídeo difós des de Portugal ha generat alarma a les xarxes socials. Un usuari mostrava un caixer automàtic on apareixia un cursor a la pantalla i alertava que era senyal inequívoc que l'equip havia estat piratejat. El vídeo, gravat en un hospital, es va viralitzar ràpidament a Facebook, cosa que va provocar una onada de dubtes entre usuaris i clients bancaris.

Tanmateix, l'empresa SIBS, que gestiona la xarxa Multibanco a Portugal, es va afanyar a desmentir la informació: la presència del cursor no suposa cap perill ni afecta la integritat dels caixers, que estan protegits per sofisticats sistemes de monitoratge. Tot i que aquesta alerta va resultar ser infundada, la ràpida propagació d'aquest tipus de missatges evidencia com és de fàcil que la desinformació generi inquietud, fins i tot entre els més cauts. La recomanació continua sent la mateixa: mantenir-se alerta, però no caure en l'alarmisme sense fonament.

| Baris Kaykusuz, XCatalunya, BBVA, Canva, yekigai

Phishing, trucades fraudulentes i l'augment dels intents d'estafa

L'estiu no només porta tècniques com el skimming. Els bancs adverteixen que els intents de phishing també es disparen als mesos d'estiu. En aquesta modalitat, els delinqüents es fan passar per l'entitat bancària a través de missatges o trucades telefòniques, amb l'objectiu d'enganyar l'usuari i obtenir-ne les credencials o dades personals.

El volum de casos registrats al primer semestre de 2025 ja supera en un 25 % el mateix període de l'any passat, segons dades sectorials. Aquest tipus de frau és especialment efectiu entre qui està de vacances i pot abaixar la guàrdia en rebre una trucada inesperada o un missatge aparentment inofensiu del “banc”.

Com protegir-se: la responsabilitat compartida entre bancs i clients

Davant d'aquest panorama, la banca recomana als usuaris que, abans d'introduir la targeta, observin si el caixer presenta peces estranyes o poc ajustades. També s'aconsella cobrir el teclat en introduir el PIN per evitar que qualsevol càmera oculta pugui capturar el número secret. La revisió freqüent dels moviments bancaris i l'activació de notificacions per operacions poden ajudar a detectar qualsevol càrrec sospitós a temps.

| XCatalunya, BBVA, Canva, ภาพของnisara

En cas de qualsevol indici de manipulació, el que s'indica és bloquejar la targeta immediatament, contactar amb el banc i denunciar el fet a les forces i cossos de seguretat. Segons recorda l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), els bancs estan obligats a retornar els diners si es demostra que l'usuari ha estat víctima d'un frau i no hi ha hagut negligència per part seva. La protecció al client és prioritària, però la col·laboració activa de l'usuari resulta determinant per evitar pèrdues econòmiques i problemes més greus.

L'estiu és per gaudir i desconnectar, no per lamentar un compte bancari buit. Per això, un simple gest com parar atenció abans d'operar en un caixer pot ser la diferència entre unes vacances tranquil·les o un autèntic maldecap financer. Mantenir-se alerta és, avui més que mai, la millor defensa davant d'un escenari on els fraus evolucionen tan ràpidament com les tecnologies de protecció.