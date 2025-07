El regal de Bonpreu i Esclat per a la teva mascota comprant aquest producte

En els últims anys, les mascotes han passat de ser simplement animals de companyia a convertir-se en membres essencials de moltes famílies. Aquesta evolució es reflecteix clarament en les tendències de consum actuals: els propietaris estan més atents als productes que adquireixen per als seus amics peluts, buscant sempre qualitat i valor afegit.

Les cadenes de supermercats, conscients d'aquesta realitat, aposten cada cop més per promocions especials que facilitin als seus clients satisfer les necessitats de les seves mascotes sense descuidar la butxaca.

Precisament, pensant en aquests consumidors responsables i atents, Bonpreu i Esclat han llançat una oferta especialment atractiva que estarà disponible només fins al proper 14 de juliol. Una promoció que combina qualitat, economia i un detall que els amants dels gats no podran deixar passar.

| Pexels, Perro

Qualitat i regal per mimar el teu gat

Fins a mitjans de juliol, en comprar un paquet d'1,5 kg de pinso per a gats Purina One, en qualsevol de les seves varietats disponibles, els clients rebran de regal un paquet de menjar humit Purina One amb quatre sobres individuals de 85 grams cadascun. Aquesta promoció té un preu de 10,29 €, un valor summament competitiu considerant el regal addicional que reben els consumidors.

El pinso Purina One és conegut per la seva qualitat nutricional, ja que està acuradament dissenyat per afavorir la salut dels gats des de múltiples perspectives. En aquest cas, l'envàs principal correspon a la gamma Bifensis, formulada especialment per enfortir les defenses naturals dels gats, millorar la seva digestió i assegurar una pell saludable i un pelatge brillant.

La marca Purina és líder en alimentació per a mascotes i ha guanyat reconeixement per les seves investigacions científiques orientades al benestar animal.

El menjar humit addicional que acompanya aquesta oferta també és d'alta qualitat, enriquit amb nutrients essencials i disponible en diferents varietats per adaptar-se als gustos particulars de cada gat. Es tracta d'una excel·lent oportunitat per provar nous sabors o complementar la dieta habitual del felí amb un aliment de textura diferent, ideal per a gats més exigents o amb necessitats nutricionals específiques.

| BonpreuEsclat

Tendències de consum en productes per a mascotes

Aquest tipus de promocions reflecteix clarament l'estratègia de supermercats com Bonpreu i Esclat, que busquen captar i fidelitzar clients oferint incentius atractius i cuidant la relació qualitat-preu. Segons els últims estudis de mercat, els consumidors valoren molt aquest tipus d'iniciatives, especialment quan es tracta de productes d'alimentació animal, un segment que experimenta un creixement constant.

En aquest sentit, l'oferta de Bonpreu i Esclat arriba en un moment clau, just en ple estiu, quan els propietaris solen invertir més en productes específics per a les seves mascotes a causa de les altes temperatures i els canvis en les rutines familiars.

No oblidis que tens fins al proper 14 de juliol per aprofitar aquesta promoció que no només cuida la salut i el benestar del teu gat, sinó que també suposa un estalvi significatiu per a la teva butxaca. Una ocasió perfecta per mimar la teva mascota amb productes de qualitat reconeguda i gaudir de la tranquil·litat que ofereix saber que estàs fent una excel·lent elecció per a la nutrició i la felicitat del teu company felí.