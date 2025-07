Actuals i futurs accionistes d'Iberdrola es freguen les mans amb el darrer anunci

En els últims mesos, els inversors han observat una recuperació sòlida en l'activitat econòmica global. Els principals índexs, inclosos els europeus, avancen amb optimisme moderat davant la propera publicació de dades d'ocupació als EUA, que podrien inclinar el discurs sobre la política de tipus d'interès.

A Espanya, el teixit empresarial es troba en plena campanya de dividends d'estiu, una estratègia que reforça la confiança dels accionistes en bancs i empreses energètiques. En aquest context, Iberdrola ha captat de nou l'atenció dels mercats.

Iberdrola dispara la retribució total a l'accionista

Iberdrola ha confirmat que abonarà un dividend complementari de 0,409 € bruts per acció al juliol, carregat als resultats de l'exercici 2024. Aquesta xifra supera lleugerament l'estimació mínima anunciada al juny, de 0,404 €, reforçant la seva política de compromís amb l'accionista. En afegir els 0,231 € pagats al gener i altres 0,005 € per dividend d'involucració, la retribució anual arriba als 0,645 € bruts per acció, la qual cosa suposa un augment del 15,6 % respecte a l'any anterior i avança els objectius fixats per al 2026.

| Getty Images, PixaBay, XCatalunya

Sistema "Retribució Flexible": tres vies per a l'accionista

El mecanisme utilitzat permet a l'accionista triar entre rebre efectiu, vendre els drets d'assignació gratuïta o rebre accions noves sense cost. El disseny flexible d'aquest sistema facilita que cada inversor adapti la seva posició segons el seu perfil fiscal o necessitats de liquiditat.

El nombre de drets per nova acció queda establert en 39, i l'ampliació de capital alliberada admet l'emissió de fins a 160 milions d'accions, amb un valor de referència de mercat de fins a 2.620 milions d'euros.

Dates clau en el calendari borsari

L'esquema de dates es perfila clar. El 3 de juliol és l'últim dia de negociació amb dret a dividends; l'endemà comença l'"ex date". Qui triï efectiu rebrà el pagament el 28 de juliol, mentre que el 30 de juliol començarà la cotització de les noves accions emeses. A més, el termini per decidir l'opció de cobrament s'estén fins al 17 de juliol.

| Canva

Implicacions per a la banca i el mercat espanyol

Aquest desplegament en els pagaments distribuïts per Iberdrola coincideix amb una onada de dividends a tot l'Ibex 35. Més de vint empreses espanyoles faran entregues per valor d'uns 6.000 milions d'euros al juliol, marcant un rècord i reforçant l'atractiu dels actius de renda variable locals. La banca, que es troba en el radar per la seva rendibilitat sobre capital i ajustos corporatius, pot beneficiar-se d'aquest entorn de major apetència per dividends.

El compromís anticipat d'Iberdrola amb un dividend mínim de 0,55 € per al 2026 reforça la seva estabilitat financera i previsibilitat, elements clau per als inversors sensibles a la volatilitat del sector energètic i bancari.

Riscos i perspectives

Tot i que el dividend flexible ofereix avantatges evidents, també implica certs riscos. En el cas que una majoria opti per la compensació en accions, l'ampliació de capital pot incrementar l'oferta en circulació i pressionar el preu de l'acció post-"ex date". A més, qualsevol venda massiva de drets o d'accions noves podria amplificar la volatilitat.

| Arthon Meekodong

En el pla macroeconòmic, aquest increment en la retribució a l'accionista es dona en un moment en què els bancs centrals contemplen decisions sobre tipus d'interès. La lectura de les dades d'ocupació als EUA serà determinant i podria afectar tant el cost de finançament com el sentiment del mercat.

Tancament estratègic

L'anunci del dividend complementari de 0,409 € i la retribució total de 0,645 € el 2024 posicionen Iberdrola com un valor preferent per a inversors centrats en la rendibilitat recurrent. El seu enfocament pràctic en l'opció flexible i el seu compromís anticipat generen confiança en un entorn econòmic volàtil. Per a un accionista actual, representa una injecció de liquiditat controlada. Per a potencials inversors, és una oportunitat per sumar-se a un actiu amb trajectòria sòlida en dividends i compromís amb el retorn a l'accionista.

Així, Iberdrola reforça el seu paper com a vaixell insígnia de l'Ibex i atractiu refugi en un any marcat per mesures monetàries incertes i una campanya de dividends sense precedents.