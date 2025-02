Ni xoriço ni fuet: Els embotits i el vi de Bonpreu i Esclat a gairebé meitat de preu

per Sergi Guillén

Quan es parla d'embotits a Catalunya, el primer que sol venir al cap és el xoriço, el salami o el fuet. No obstant això, el món dels productes curats és molt més ampli i refinat. En els últims anys, els consumidors han mostrat un interès creixent per opcions més selectes, que combinen tradició amb un toc de distinció.

Productes com la paleta Mangalica o els formatges curats amb herbes aromàtiques han guanyat protagonisme a les taules catalanes, especialment en aperitius i maridatges amb vins catalans de denominació d'origen. La tendència gastronòmica actual valora no només el sabor, sinó també la història i el procés darrere de cada producte.

La paleta Mangalica, per exemple, prové d'una raça porcina autòctona d'Hongria, el vetat i curació de la qual recorden al pernil ibèric. La seva infiltració de greix li atorga una textura untuosa i un sabor profund, ideal per a aquells que busquen una experiència gastronòmica més sofisticada. Combinat amb formatges amb matisos herbàcis i un bon vi blanc, es converteix en un plaer gourmet accessible.

Un lot gourmet amb un descompte irresistible

Per a aquells que gaudeixen dels productes selectes sense gastar una fortuna, Bonpreu i Esclat han llançat una oferta disponible fins al 3 de març. Es tracta d'un lot d'estalvi que inclou tres productes d'alta qualitat per 8,99 €, quan el seu preu habitual ascendeix a 17,31 €. Un descompte de gairebé el 50 % que fa d'aquesta selecció una oportunitat difícil de rebutjar.

| BonpreuEsclat

El lot està compost per una Espatlla Mangalica Monte Nevado (100 g), una joia de la xarcuteria amb un preu habitual de 5,49 €. Formatge vell d'ovella amb romaní El Pastor (175g), el sabor intens i aromàtic del qual el converteix en un acompanyant perfecte (preu habitual: 4,83 €). Vi blanc Raig de Raïm (DO Terra Alta, 750 ml), un vi fresc i afruitat valorat en 6,99 €.

Com gaudir al màxim d'aquest lot

Tot i que aquests productes es poden degustar per separat, la seva combinació potencia encara més l'experiència gastronòmica. Un bon consell és temperar la paleta Mangalica uns minuts abans de servir-la perquè els seus greixos naturals es fonguin i ressaltin el seu sabor. Pel que fa al formatge, el romaní que el recobreix aporta un toc aromàtic que combina amb fruits secs o una llesca de pa cruixent.

| Getty Images

Per la seva banda, el vi blanc Raig de Raïm, procedent de la DO Terra Alta, és una excel·lent elecció per equilibrar la untuositat de l'embotit i també el formatge. Servit a una temperatura entre 8 i 10 ºC, la seva frescor i notes cítriques realcen els matisos dels altres productes, convertint cada mos en una experiència harmoniosa.

Aquest lot especial de Bonpreu i Esclat és una mostra que no cal gastar grans sumes per gaudir de productes gourmet. Amb una selecció acurada i un maridatge adequat, qualsevol ocasió pot convertir-se en un petit festí. Però atenció: la promoció només està disponible fins al 3 de març, així que aquells que vulguin aprofitar aquesta oportunitat hauran de fer-ho abans que s'esgotin les existències.