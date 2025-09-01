Ni Nike ni Asos: avui ha arribat a Lidl el calçat més buscat al setembre, 2 models

El consum evoluciona cada temporada i setembre no n'és l'excepció, canvien les rutines i les eleccions de compra de milers de persones. Lidl ja no és només un lloc per fer la compra, és l'espai segur on les consumidores saben que hi trobaran el que necessiten. Moda i articles pràctics que abans buscaven en altres llocs més cars, els troben a Lidl fàcilment.
Les novetats que sorgeixen en aquestes dates s'adapten a un moment en què els consumidors valoren més que mai la comoditat i l'estil. Lidl ha sabut llegir aquesta tendència i llança propostes que desperten tant d'interès com les de grans marques internacionals. Setembre comença avui coincidint amb aquesta superoferta de Lidl que deixarà tothom, qui s'afanyi, feliç amb aquesta compra.
Lidl llança el calçat que moltes ja tenen al radar
Avui ha arribat a les botigues Lidl de tot Espanya una de les seves novetats més esperades per a aquest mes. Es tracta de sabatilles esportives per a dona, disponibles en dos colors: blanc i negre. Combinen un disseny modern amb materials resistents i còmodes i un preu excepcional, 17,99 euros.
Aquestes sabatilles incorporen una sola de goma amb entresola d'EVA, cosa que garanteix un bon amortiment en caminar. El seu interior inclou una plantilla preformada, encoixinada i extraïble, ideal per a un ús prolongat. A més, porten un inserit de gel TR per millorar la trepitjada.
La construcció Strobel permet més flexibilitat, ja que la part superior està cosida directament a la base. El revestiment interior és tèxtil reciclat, cosa que proporciona una sensació agradable des del primer ús. Compten amb tancament de cordons clàssic, fàcil d'ajustar.
Lidl té les sabatilles amb preu competitiu i disseny funcional
El model blanc està fabricat en malla reciclada amb detalls en plàstic, mentre que el negre és íntegrament de malla reciclada. Tots dos presenten una aparença sòbria i urbana, perfecta per al dia a dia. Són aptes tant per caminar com per a petites sessions d'exercici.
Aquestes sabatilles arriben al lineal amb una clara intenció: respondre a la demanda de calçat esportiu còmode i econòmic. L'aposta de Lidl s'alinea amb les preferències actuals del consumidor, que busca productes pràctics sense renunciar a l'estil. I ho fa en un moment clau, quan altres marques encara no presenten les seves novetats de tardor.
Amb aquest llançament, Lidl amplia la seva aposta per un consum accessible i actual, capaç de connectar amb qui busca moda pràctica a bon preu. La proposta combina innovació i funcionalitat en un moment clau del calendari de compres. Des d'avui, els dos models ja es troben disponibles a totes les seves botigues del país.