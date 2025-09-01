Ni Nike ni Asos: hoy ha llegado a Lidl el calzado más buscado en septiembre, 2 modelos

El consumo evoluciona cada temporada y septiembre no es la excepción, cambian las rutinas y las elecciones de compra de miles de personas. Lidl ya no es solo un lugar para hacer la compra, es el espacio seguro donde las consumidoras saben que encontrarán lo que necesitan. Moda y artículos prácticos que antes buscaban en otros sitios más caros, los encuentran en Lidl fácilmente.

Las novedades que surgen en estas fechas se adaptan a un momento en el que los consumidores valoran más que nunca la comodidad y el estilo en su día a día. Lidl han sabido leer esta tendencia y lanza propuestas que despiertan tanto interés como las de grandes marcas internacionales. Septiembre comienzan hoy coincidiendo con esta superoferta de Lidl que dejará a todos, quienes se apuren, felices con esta compra.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Lidl lanza el calzado que muchas ya tienen en el radar

Hoy ha llegado a las tiendas Lidl de toda España una de sus novedades más esperadas para este mes. Se trata de zapatillas deportivas para mujer, disponibles en dos colores: blanco y negro. Combinan un diseño moderno con materiales resistentes y cómodos y un precio excepcional, 17, 99 euros.

Estas zapatillas incorporan una suela de goma con entresuela de EVA, lo que garantiza buena amortiguación al caminar. Su interior incluye una plantilla preformada, acolchada y extraíble, ideal para un uso prolongado. Además, llevan un inserto de gel TR para mejorar la pisada.

La construcción Strobel permite mayor flexibilidad, ya que la parte superior está cosida directamente a la base. El revestimiento interior es textil reciclado, lo que da una sensación agradable desde el primer uso. Cuentan con cierre de cordones clásico, fácil de ajustar.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Lidl tiene las zapatillas con precio competitivo y diseño funcional

El modelo blanco está fabricado en malla reciclada con detalles en plástico, mientras que el negro es íntegramente de malla reciclada. Ambos presentan una apariencia sobria y urbana, perfecta para el día a día. Son aptos tanto para caminar como para pequeñas sesiones de ejercicio.

Estas zapatillas llegan al lineal con una clara intención: responder a la demanda de calzado deportivo cómodo y económico. La apuesta de Lidl se alinea con las preferencias actuales del consumidor, que busca productos prácticos sin renunciar al estilo. Y lo hace en un momento clave, cuando otras marcas aún no presentan sus novedades de otoño.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Con este lanzamiento, Lidl amplía su apuesta por un consumo accesible y actual, capaz de conectar con quienes buscan moda práctica a buen precio. La propuesta combina innovación y funcionalidad en un momento clave del calendario de compras. Desde hoy, los dos modelos ya se encuentran disponibles en todas sus tiendas del país.