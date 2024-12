Es confirma el mètode per cobrar l'atur i el sou al mateix temps

per Sergi Guillén

A Espanya, el sistema de subsidi per desocupació està dissenyat per protegir els treballadors que perden la seva feina. A través del SEPE, els beneficiaris reben una prestació contributiva durant un temps determinat, depenent dels anys cotitzats.

No obstant això, aquest sistema sovint planteja dificultats econòmiques si es triga a trobar una nova feina. Per això, el Govern ha aprovat una reforma que permetrà compatibilitzar l'atur amb un salari. Aquesta mesura, que busca incentivar la reincorporació al mercat laboral, suposa un canvi important en la gestió de la desocupació.

Requisits per cobrar atur i sou alhora

El nou complement de suport a l'ocupació permetrà que els treballadors puguin combinar el seu salari amb el subsidi de desocupació. No obstant això, només s'aplicarà per a aquells que percebin un sou mensual inferior a 1.350 euros. Aquest import representa el 225% de l'IPREM, un índex que determina els límits d'ingressos en ajudes i prestacions.

A més, per acollir-se a aquesta mesura, el beneficiari ha d'haver consumit almenys nou mesos d'atur. També és necessari que la prestació hagi estat concedida per un període superior a 12 mesos.

| Syda Productions

Durada i límits del complement

El temps màxim per combinar l'atur i el sou serà de 180 dies, és a dir, sis mesos. Durant aquest període, els treballadors rebran un percentatge del subsidi en funció del temps transcorregut.

Primers sis mesos: 95% de l'IPREM (aproximadament 570 euros). Següents sis mesos: 90% de l'IPREM (540 euros), i resta del període: 80% de l'IPREM (480 euros).

A partir de 2026, s'aplicarà un nou límit addicional del 375% de l'IPREM, amb l'objectiu de protegir encara més tots els treballadors amb salaris baixos.

Encara que la reforma general dels subsidis de desocupació començarà l'1 de novembre de 2024. L'opció de combinar salari i atur s'aplicarà a partir de l'1 d'abril de 2025. Aquesta decisió busca facilitar la transició al nou model sense generar confusions entre els beneficiaris.

| ACN

Altres canvis importants

La reforma inclou un increment en les quanties del subsidi de desocupació. A partir de novembre de 2024, els beneficiaris percebran 570 euros durant els primers sis mesos, enfront dels 480 actuals. A més, s'elimina el mes d'espera obligatori per sol·licitar l'atur un cop finalitzada la relació laboral.

Per últim, es milloraran les condicions per als treballadors a temps parcial. Aquests rebran el subsidi de forma proporcional a la seva jornada, garantint que no es redueixi la seva quantia total. La reforma suposa un avenç significatiu en la protecció dels desocupats, incentivant la tornada al mercat laboral.

Amb aquest sistema, aquells que treballin en feines menys remunerades podran millorar els seus ingressos sense perdre l'ajuda de l'atur. Es tracta d'una mesura que respon a les necessitats actuals del mercat i reforça la seguretat econòmica dels treballadors.