El sou de Marc Giró a RTVE, a anys llum de David Brocano

Els sous dels presentadors de televisió sempre generen interès. Quan es comparen, les diferències poden ser notables. Recentment, el salari de Marc Giró a RTVE ha estat un tema de debat. La seva xifra, considerablement diferent de la de David Broncano, ha sorprès molt.

Marc Giró i el seu sou a 'Late Xou'

Marc Giró presenta 'Late Xou', un programa d'entreteniment a RTVE. Segons dades oficials, cobra 3.500 euros per cada programa. La temporada té 12 episodis, lo qual suma un total de 42.000 euros. Aquest sou inclou la seva feina com a presentador, guionista i codirector.

David Broncano i el seu nou programa

David Broncano és un dels presentadors més populars del país. El seu contracte per a 'La Revuelta' és de 28 milions d'euros per dues temporades, el que significa 14 milions d'euros per temporada. Encara que no se'n coneix el sou exacte, és evident que supera àmpliament el de Marc Giró. A Movistar+, Broncano guanyava uns 6.000 euros per programa, a RTVE, aquesta quantitat podria ser encara més gran.

Diferències salarials

La diferència de sou entre Giró i Broncano és evident i es justifica per diversos motius. Broncano té una trajectòria sòlida i un públic fidel. El seu programa anterior, 'La Resistència', va ser un èxit rotund. A més, 'La Revuelta' s'emet en horari de màxima audiència, competeix amb altres programes importants i requereix una inversió més gran.

En canvi, 'Late Xou' té un abast més modest. Tot i que ha tingut èxit a Catalunya, està començant a créixer a nivell estatal. Això explica un pressupost més ajustat i un sou menor per a Giró. El programa s'ha de consolidar abans d'aspirar a xifres més altes.

La transparència de RTVE

RTVE és una cadena pública, per això els seus pressupostos i sous són públics. Alguns qüestionen la gran diferència entre els salaris dels presentadors, mentre que d'altres defensen que depèn de l'impacte i la popularitat de cadascú. En el cas de Broncano, RTVE inverteix en un valor segur. Pel que fa a Giró, en canvi, aposta per un programa que està en desenvolupament.

La importància de la trajectòria

La trajectòria marca la diferència en els salaris. Fa anys que Broncano està al primer pla de la televisió i la seva capacitat per connectar amb l'audiència està més que demostrada. Per part seva, Marc Giró s'està obrint camí, ampliant horitzons. Tot i que té experiència a Catalunya, el seu repte és arribar al públic a nivell espanyol.

Tots dos presentadors treballen a la mateixa cadena, però els seus sous són a anys llum i això reflecteix les diferències d'abast i trajectòria entre els seus programes. RTVE aposta fort per Broncano com un referent. Mentrestant, Giró té l'oportunitat de créixer i de posicionar-se en un mercat més ampli.