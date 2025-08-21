Ni carn ni peix: Mercadona té la delícia cruixent i és la preferida de molts clients

En els dies llargs d'estiu, el que més ve de gust és reunir-se amb amics o família, xerrar sense pressa i compartir alguna cosa saborosa. De vegades, el veritable plaer és en allò senzill. I Mercadona és un supermercat expert a oferir productes que s'adapten a tots aquests moments.
Mercadona és present en el dia a dia de milions de llars a Espanya i aquesta vegada, torna a posicionar-se com a tal. Les seves novetats són esperades, comentades i moltes vegades celebrades. I quan una cosa agrada, es nota, es comparteix i es converteix en rutina diària.
Cruixent, saborós i apte per a tothom
“Imagina una taula plena amb els nostres natxos cruixents, acompanyats d'ingredients frescos i saborosos.” Així comença la proposta de Mercadona que ha guanyat popularitat. El producte ha sabut destacar per la seva textura ferma, el seu sabor neutre i la seva enorme versatilitat. S'adapta a tot: opcions lleugeres, picants o amb ingredients tradicionals.
Des dels clàssics amb formatge gouda i cheddar fins a combinacions més atrevides amb jalapeños, guacamole i salsa mexicana, les possibilitats són infinites. Preparar-los és tan fàcil com col·locar, escalfar i servir amb estil. Tot queda llest en pocs minuts, i el resultat sol ser un èxit assegurat.
Fàcil de preparar i encara més fàcil de gaudir
Mercadona ofereix una acurada selecció de receptes amb natxos. Les que estan pensades per aportar varietat i fer més completes les trobades amb familiars i amics. Les receptes proposen sabors molt diferents, però totes comparteixen el mateix principi: que qualsevol pot fer-les.
Hi ha opcions amb formatge cottage i llimona o més fresques amb alvocat, tomàquet i pebrot verd. També versions intenses amb pollastre i salsa piri piri, o amb chili amb carn i barreja de quatre formatges. “Èxit assegurat!”, asseguren i veient el resultat, no és exagerat.
Una opció ideal per a tots els gustos
A la seva secció de consells i receptes, Mercadona presenta diverses opcions amb els natxos, des de preparacions clàssiques fins a opcions vegetarianes i picants. Aquesta és la clau de l'èxit dels natxos de Mercadona. Avui dia, es valora la varietat i l'alimentació conscient i si és per 0,90 euros, molt millor.
Amb els natxos de blat de moro de Mercadona, en pocs minuts, es pot tenir alguna cosa deliciosa a la taula. I el millor: no cal ser xef per aconseguir-ho. Aquesta proposta cruixent s'ha guanyat l'afecte del públic per mèrits propis.