Andrés Millán (29 anys), advocat: 'A Espanya, la professió més demandada és...'

El món laboral viu una transformació accelerada que afecta tant els somnis com les prioritats dels més joves. Ja no es tracta només d'escollir una carrera, sinó de buscar camins que prometen llibertat i visibilitat. La manera com les noves generacions entenen l'èxit està canviant a passos de gegant
Avui, l'estabilitat i el prestigi ja no són les úniques fites. Cada cop més joves se senten atrets per professions emergents que prometen diners fàcils i immediats. L'impacte de les xarxes socials ha influït directament en aquestes decisions, creant aspiracions que fa tot just una dècada semblaven impensables
La visió d'un advocat que coneix les xarxes
Andrés Millán, advocat de 29 anys, observa aquesta transformació de primera mà: “A Itàlia o França molts joves somien amb ser advocats. A Espanya la professió més demandada és la d'influencer”. Una declaració directa que mostra com ha canviat el panorama
La seva experiència personal és clara: milions de visites no signifiquen ingressos milionaris. Durant anys ha mantingut una disciplina fèrria, pujant milers de vídeos i construint una comunitat enorme. Tot i així, el balanç econòmic dista molt de les expectatives que molts imaginen
En tres anys va assolir xifres de visualitzacions que superen els mil milions. Tanmateix, el que va rebre per aquella feina constant tot just va superar els 9.590 euros bruts. La diferència entre la il·lusió i la realitat és abismal, segons el que afirma Millán
El preu ocult de ser creador de contingut
Andrés recorda la seva primera remuneració: “La primera vegada que em van pagar va ser l'1 de setembre de 2020, 1,33 euros”, assenyala. Amb el pas del temps, les quantitats no van variar gaire. Uns cèntims diaris, amb pics de tot just 20 euros en les seves millors jornades
Aquesta experiència el porta a llançar un missatge contundent: no es pot viure únicament de la creació de vídeos. L'advocat explica que les xarxes socials són útils per atraure públic i dirigir-lo cap a un negoci. Tanmateix, adverteix que crear contingut sense un projecte al darrere no garanteix ingressos
Xarxes com a eina, no com a destí
Millán rebutja dependre de marques o col·laboracions esporàdiques per sobreviure. “La teva independència i el teu poder de negociació seran baixíssims, perquè dependràs sempre d'acceptar el que t'ofereixin”, adverteix. Considera que basar un projecte de vida només en això és poc coherent i d'alt risc
Amb tot, no renega de les plataformes digitals, les valora com un espai per aprendre, ensenyar i compartir experiències amb els altres. Millán conclou que les xarxes socials són una eina molt valuosa sempre que s'utilitzin per aprendre, ensenyar i compartir. I no per veure-les com una fi en si mateixes