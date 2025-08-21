Ni carne ni pescado: Mercadona tiene un manjar crujiente y es el favorito de muchos

En los días largos de verano, lo que más apetece es reunirse con amigos o familia, charlar sin prisa y compartir algo sabroso. A veces, el verdadero placer está en lo sencillo. Y Mercadona es un supermercado experto en ofrecer productos que se adaptan a todos esos momentos.

Mercadona está presente en el día a día de millones de hogares en España y esta vez, vuelve a posicionarse como tal. Sus novedades son esperadas, comentadas y muchas veces celebradas. Y cuando algo gusta, se nota, se comparte y se convierte en rutina diaria.

| Mercadona

Crujiente, sabroso y apto para todos

“Imagina una mesa repleta con nuestros Nachos crujientes, acompañados de ingredientes frescos y sabrosos.” Así arranca la propuesta de Mercadona que ha ganado popularidad. El producto ha sabido destacar por su textura firme, su sabor neutro y su enorme versatilidad. Se adapta a todo: opciones ligeras, picantes o con ingredientes tradicionales.

Desde los clásicos con queso gouda y cheddar hasta combinaciones más atrevidas con jalapeños, guacamole y salsa mexicana, las posibilidades son infinitas. Prepararlos es tan fácil como colocar, calentar y servir con estilo. Todo queda listo en pocos minutos, y el resultado suele ser un éxito asegurado.

| Mercadona

Fácil de preparar y aún más fácil de disfrutar

Mercadona ofrece una cuidada selección de recetas con Nachos. Las que están pensadas para aportar variedad y hacer más completas las reuniones con familiares y amigos. Las recetas proponen sabores muy diferentes, pero todas comparten el mismo principio: que cualquiera puede hacerlas.

Hay opciones con queso cottage y limón o más frescas con aguacate, tomate y pimiento verde. También versiones intensas con pollo y salsa piri piri, o con chili con carne y mezcla de cuatro quesos. “¡Éxito asegurado!”, aseguran y viendo el resultado, no es exagerado.

Una opción ideal para todos los gustos

En su sección de consejos y recetas de Mercadona, presentan cómo los nachos pueden usarse, desde las preparaciones clásicas hasta opciones vegetarianas y picante. Esa es la clave del éxito de los nachos de Mercadona. Hoy, en día, se valora la variedad y la alimentación consciente y si es por 0,90 euros, mucho mejor.

Con los nachos de maíz de Mercadona, en pocos minutos, se puede tener algo delicioso en la mesa. Y lo mejor: no hay que ser chef para lograrlo. Esta propuesta crujiente se ha ganado el cariño del público por méritos propios.