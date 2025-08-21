Logo es.xcatalunya.cat
Sociedad

Ni carne ni pescado: Mercadona tiene un manjar crujiente y es el favorito de muchos

Lo último de Mercadona no es carne ni pescado, pero ya está en la lista de favoritos de miles de compradores

por Angélica Oyarzún

En los días largos de verano, lo que más apetece es reunirse con amigos o familia, charlar sin prisa y compartir algo sabroso. A veces, el verdadero placer está en lo sencillo. Y Mercadona es un supermercado experto en ofrecer productos que se adaptan a todos esos momentos.

Mercadona está presente en el día a día de millones de hogares en España y esta vez, vuelve a posicionarse como tal. Sus novedades son esperadas, comentadas y muchas veces celebradas. Y cuando algo gusta, se nota, se comparte y se convierte en rutina diaria.

Crujiente, sabroso y apto para todos

“Imagina una mesa repleta con nuestros Nachos crujientes, acompañados de ingredientes frescos y sabrosos.” Así arranca la propuesta de Mercadona que ha ganado popularidad. El producto ha sabido destacar por su textura firme, su sabor neutro y su enorme versatilidad. Se adapta a todo: opciones ligeras, picantes o con ingredientes tradicionales.

Desde los clásicos con queso gouda y cheddar hasta combinaciones más atrevidas con jalapeños, guacamole y salsa mexicana, las posibilidades son infinitas. Prepararlos es tan fácil como colocar, calentar y servir con estilo. Todo queda listo en pocos minutos, y el resultado suele ser un éxito asegurado.

Con estos nachos, Mercadona que la comida deliciosa no tiene por qué ser complicada

Fácil de preparar y aún más fácil de disfrutar

Mercadona ofrece una cuidada selección de recetas con Nachos. Las que están pensadas para aportar variedad y hacer más completas las reuniones con familiares y amigos. Las recetas proponen sabores muy diferentes, pero todas comparten el mismo principio: que cualquiera puede hacerlas.

Hay opciones con queso cottage y limón o más frescas con aguacate, tomate y pimiento verde. También versiones intensas con pollo y salsa piri piri, o con chili con carne y mezcla de cuatro quesos. “¡Éxito asegurado!”, aseguran y viendo el resultado, no es exagerado.

Una opción ideal para todos los gustos

En su sección de consejos y recetas de Mercadona, presentan cómo los nachos pueden usarse, desde las preparaciones clásicas hasta opciones vegetarianas y picante. Esa es la clave del éxito de los nachos de Mercadona. Hoy, en día, se valora la variedad y la alimentación consciente y si es por 0,90 euros, mucho mejor.

Con los nachos de maíz de Mercadona, en pocos minutos, se puede tener algo delicioso en la mesa. Y lo mejor: no hay que ser chef para lograrlo. Esta propuesta crujiente se ha ganado el cariño del público por méritos propios. 

