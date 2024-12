Cop dur per a la gent que vapegi el 2025

El món del vapeig és a punt d'enfrontar-se a canvis importants. Els usuaris de vapers, que han vist en aquesta alternativa al tabac una opció més moderna o menys perjudicial, s'hauran de preparar per a un nou escenari. Les decisions fiscals que entraran en vigor el 2025 podrien canviar radicalment el cost de vapejar, convertint aquest hàbit en un costum molt més car.

La pujada d'impostos al vapeig

Hisenda ha decidit aplicar una nova política fiscal als productes relacionats amb el vapeig. A partir del 2025, els líquids per a vapers estaran subjectes a un augment considerable en els impostos. Això significa que els preus d'aquests productes pujaran, impactant directament a la butxaca dels consumidors. La intenció d'aquesta mesura és equiparar fiscalment els vapers amb els productes tradicionals de tabac, que ja suporten una càrrega tributària elevada.

L'impost afectarà tant els líquids amb nicotina com els que no la contenen. Això inclou una àmplia gamma d'opcions, des dels sabors més simples fins als més elaborats, que han guanyat popularitat entre els usuaris. El resultat serà un encariment generalitzat dels productes, dificultant-ne l'accés per a molts consumidors habituals.

Un cost més elevat per vapejar

S'estima que la pujada d'impostos pot incrementar el preu dels líquids per a vapers fins a 200 euros a l'any per a un usuari mitjà. Això dependrà, per descomptat, de la freqüència amb què cada persona utilitzi aquests dispositius. Els usuaris que utilitzen el vapeig com a alternativa més econòmica a les cigarretes de sempre es trobaran amb un panorama diferent. Els vapers i els seus elements resultaran tan o més cars que el tabac tradicional.

A banda de l'impacte econòmic, la mesura té com a objectiu desincentivar-ne el consum, especialment entre els joves, que ha estat el grup més atret pel vapeig. Les autoritats consideren que l'augment del preu pot servir com a barrera per reduir l'accés a aquests productes.

Reaccions del sector i dels consumidors

La indústria del vapeig i els seus usuaris no han trigat a reaccionar. Els fabricants i distribuïdors han assenyalat que aquest augment pot afectar negativament les petites empreses del sector, que ja competeixen en un mercat saturat. En relació als consumidors, aquests veuen en la mesura un cop a les seves butxaques, especialment en un context econòmic que no deixa d'encarir productes bàsics i de lleure.

Tot i les crítiques, Hisenda defensa la mesura com a necessària per a regular un mercat en expansió i equiparar-lo al del tabac. Segons les autoritats, l'harmonització fiscal és una manera de garantir un control més efectiu i, alhora, augmentar els ingressos públics a través d'impostos.

Perspectives de cara el 2025

L'any que ve marcarà un abans i un després pel vapeig a Espanya. La pujada d'impostos promet canviar els hàbits de molts usuaris, que hauran de decidir si estan disposats a assumir els nous costos o buscar alternatives. Mentrestant, el sector del vapeig haurà d'adaptar-se a aquesta nova realitat, enfrontant-se a desafiaments tant econòmics com reguladors. Amb aquest canvi, Hisenda deixa clar que el vapeig ja no serà una opció econòmica, ni exempta de càrregues fiscals significatives.