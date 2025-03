Moviment desesperat d'un gosset per aconseguir que l'adoptin

A les xarxes socials, on cada dia circulen milers d'històries sobre animals a la recerca d'una llar, poques han aconseguit commoure tant com la d'aquest gosset d'un refugi. El vídeo compartit al compte de Twitter @rogeliomtz75 mostra el moment emotiu en què un gos, aparentment resignat al seu destí a la gossera, agafa amb desesperació el braç d'un fotoperiodista i s'hi aferra amb totes les seves forces. El que semblava un gest espontani va acabar convertint-se en l'inici d'una nova vida per a l'animal, ja que el periodista, commogut per l'escena, va decidir adoptar-lo.

Les imatges, que han superat els quatre milions de visualitzacions en només uns dies, mostren el gos en un racó de la seva gàbia, amb la mirada temorosa però plena d'esperança. Quan el periodista s'acosta amb la seva càmera per fer fotos del lloc, el gos no dubta a estendre les seves potes i envoltar el braç del visitant amb fermesa. Malgrat els intents de l'home per alliberar-se suaument, el gos es nega a deixar-lo anar, com si sabés que aquesta podria ser la seva única oportunitat per canviar el seu destí.

| NUPEC

Els experts en comportament animal expliquen que aquest tipus de gestos no són simples reflexos, sinó una mostra clara de la connexió emocional que poden establir els gossos amb els humans. És possible que l'animal hagi percebut l'amabilitat del fotògraf i hagi entès que aquest podria ser la seva salvació. Els gossos en refugis solen desenvolupar una gran sensibilitat a l'actitud de les persones que els visiten, i molts han après que petites demostracions d'afecte poden marcar la diferència entre ser adoptats o continuar esperant.

Una història amb final feliç

L'impacte del vídeo no només ha estat enorme a les xarxes socials, sinó que també ha generat una gran conversa sobre l'adopció de mascotes. En un món on milions de gossos esperen en refugis sense la certesa d'un futur, aquesta història ha servit com a recordatori de com és d'important brindar segones oportunitats.

El periodista, que en un principi només havia acudit a documentar la situació a la gossera, no va poder resistir-se a la súplica silenciosa del gos i va decidir endur-se'l a casa. Així ho va informar, almenys, l'usuari de X que va publicar el tuit.

La difícil realitat dels refugis

Cada any, milers de gossos a tot el món acaben en refugis, ja sigui per abandonament, maltractament o perquè els seus amos ja no poden fer-se'n càrrec. Encara que moltes organitzacions treballen intensament per trobar-los una llar, la realitat és que no tots tenen la mateixa sort que aquest gosset.

Per això, històries com aquesta són fonamentals per generar consciència sobre la importància d'adoptar en lloc de comprar. Més enllà de l'emoció del moment, aquesta història demostra que els animals en refugis tenen molt d'amor per donar i que, amb una mica de sort, poden trobar la persona indicada que els doni la vida que mereixen.