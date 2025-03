La promoció de Bonpreu amb 3 productes que tothom vol per gaudir del formatge

El formatge és un dels productes gastronòmics preferits pels consumidors catalans. La seva presència a les llars és habitual i, de fet, s'ha consolidat com una opció indispensable tant per a reunions familiars com per a trobades amb amics. Segons estudis recents sobre consum, prop del 80 % de les llars a Catalunya compra formatge amb regularitat, especialment quan es tracta de varietats artesanals o de qualitat superior.

Precisament aprofitant aquesta tendència creixent cap a productes gourmet i combinacions gastronòmiques cuidades, els supermercats Bonpreu i Esclat llancen una atractiva promoció vàlida fins al proper 17 de març de 2025, oferint un lot estalvi compost per tres productes ideals per crear una experiència completa al voltant del formatge.

| BonpreuEsclat, Canva de Art illustration's Images, XCatalunya

La proposta de Bonpreu no només busca atreure els consumidors més exigents, sinó que també pretén facilitar una experiència gastronòmica completa i accessible. El lot està compost per un vi blanc ecològic, una melmelada artesana de reconeguda qualitat i un formatge elaborat amb tres tipus diferents de llet. Amb un descompte considerable, aquest lot passa de tenir un preu habitual de 13,79 euros a tan sols 7,95 euros, la qual cosa suposa un estalvi del 42,35 %.

Què conté exactament el lot estalvi de Bonpreu?

L'oferta, especialment pensada per maridar sabors i potenciar l'experiència gastronòmica, conté tres productes destacats:

El primer és una ampolla de vi blanc ecològic Terra Endins, amb Denominació d'Origen Catalunya, amb un preu original de 5,95 euros. Aquest vi, elaborat sota estrictes condicions ecològiques, ofereix notes fresques i equilibrades que el fan ideal per acompanyar formatges cremosos o semicurat. La seva suavitat permet que els sabors del formatge es potenciïn sense eclipsar-los.

En segon lloc, trobem una melmelada de La Fageda, de 230 grams, en varietat a escollir pel consumidor. La reconeguda marca catalana destaca per la seva producció artesanal i per utilitzar ingredients naturals de proximitat. El seu preu habitual és de 3,15 euros. La combinació de formatges amb melmelada de fruits vermells o fruites cítriques és una tendència que guanya adeptes pel seu contrast entre el dolç i el salat, la qual cosa aporta matisos sorprenents al paladar.

El tercer producte inclòs en aquesta promoció és un formatge anyenc elaborat amb llet de vaca, ovella i cabra, de la marca pròpia Bonpreu. El seu format de 250 grams té un preu habitual de 4,69 euros. Aquest formatge, madurat acuradament, destaca per un sabor intens i una textura ferma, molt apreciat entre aquells que busquen productes de caràcter marcat, capaços d'aportar personalitat a taules d'aperitius o sopars informals.

| Bonpreu

Gaudir al màxim del lot estalvi: consells gastronòmics

Per aprofitar aquesta promoció al màxim, Bonpreu suggereix crear una experiència de maridatge a casa de forma senzilla però sofisticada. Una taula composta per aquest formatge anyenc tallat en trossos fins, acompanyat per cullerades de la melmelada La Fageda i servit al costat d'una copa fresca del vi blanc Terra Endins, és suficient per aconseguir una degustació equilibrada i completa, que agradarà fins i tot als paladars més exigents.

A més, aquesta combinació permet explorar diferents matisos segons la varietat de melmelada escollida. Una melmelada de fruits vermells intensificarà els sabors més profunds del formatge, mentre que opcions més cítriques aportaran frescor i contrast al paladar, realçant especialment les notes més làcties i suaus del formatge.

Una tendència a l'alça en supermercats

Aquest tipus de promocions s'emmarca en una tendència general dels supermercats catalans cap a la venda de productes agrupats per temàtica gastronòmica, estratègia que respon clarament a les preferències actuals del consumidor. L'objectiu és no només facilitar l'elecció del client, sinó també oferir productes de qualitat amb un valor afegit en la presentació i el preu.

| BonpreuEsclat

Amb aquesta oferta, Bonpreu aposta per captar i fidelitzar els amants del formatge i de les experiències gastronòmiques cuidades, presentant un lot estalvi que combina perfectament la qualitat, el plaer sensorial i l'estalvi econòmic. Sens dubte, una oportunitat que els consumidors catalans sabran aprofitar fins al proper 17 de març.