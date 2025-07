El cadell de Golden Retriever que s’ha fet viral menjant herba

Un simpàtic cadell de Golden Retriever ha acaparat l'atenció a les xarxes socials després d'un vídeo difós pel compte PuppiesLover a X, on se'l veu mossegant herba en un jardí. Al breu clip no s'hi percep cap senyal de malestar, cosa que ha despertat la curiositat dels internautes i d'experts sobre els motius darrere d'aquesta conducta tan comuna.

Perspectiva del comportament animal

Al vídeo, de tot just uns segons, s'aprecia el petit cadell inclinant-se i arrencant herba de la gespa. No hi ha vòmits ni signes de nàusees posteriors. Usuaris com Roco o Otis han protagonitzat situacions similars amb bufandes o bròquil, però en aquest cas el protagonista sembla simplement gaudir del prat. Les reaccions inclouen curiositat, tendresa i preguntes sobre si aquest comportament és saludable o no.

Els gossos masteguen herba per diverses raons. Veterinaris assenyalen que pot deure's a mancances de fibra, avorriment o fins i tot una acció instintiva per alleujar petites molèsties digestives. En cadells, aquest acte pot ser una exploració més de l'entorn, sense que indiqui necessàriament malaltia.

| Twitter, XCatalunya

Reaccions a les xarxes i vincle afectiu

Són nombrosos els comentaris que defensen que "sempre he vist els meus gossos fer el mateix", i molts coincideixen que no mostra nàusees, simplement curiositat o gust pel sabor fresc. En plataformes com TikTok, vídeos de professionals veterinaris expliquen que menjar herba no sol ser perillós, excepte si està tractada amb productes tòxics.

Alguns propietaris comparteixen que els seus gossos mengen herba com a part d'un patró lúdic. En un vídeo similar, un Golden Retriever anomenat Otis intenta frenar un bròquil. Aquesta barreja d'innocència i diversió connecta amb el públic.

A partir de quan és preocupant

Investigacions coincideixen que menjar herba és una conducta comuna en gossos saludables. El perill real sorgeix si passa amb freqüència, ve acompanyat de vòmits freqüents, diarrea o altres símptomes gastrointestinals. En aquests casos, especialistes recomanen visitar el veterinari per descartar gastritis, paràsits o deficiències nutricionals.

En aquest clip en particular, no hi ha indicis de malestar o repetició obsessiva. El cadell torna a jugar i es mostra actiu, cosa que descarta situacions preocupants.

Convivència responsable

Per evitar riscos, és aconsellable supervisar el jardí: assegura't que l'herba no estigui tractada amb herbicides o pesticides. Oferir alternatives segures pot satisfer el seu instint sense posar en risc la seva salut. Una rutina equilibrada, amb exercici físic i estimulació mental, també redueix conductes repetitives i afavoreix el benestar.

El que a simple vista podria semblar una raresa revela la complexitat de l'instint caní. Aquest cadell recorda que, darrere d'actes tan quotidians com mastegar herba, s'hi amaguen comportaments ancestrals carregats de curiositat, exploració o cura.