No et compliquis la vida per cuinar a l’estiu: Menú estalvi a Bonpreu i Esclat

En un estiu cada cop més calorós, on les temperatures a Espanya superen els 35 graus en moltes regions, els consumidors cerquen formes intel·ligents de simplificar la seva rutina diària. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la despesa en aliments preparats ha augmentat un 15% en els darrers tres anys, impulsada pel desig d'estalviar temps i energia a la cuina.

Aquesta tendència reflecteix no només l'impacte del clima en els hàbits de consum, sinó també una creixent preferència per opcions pràctiques que mantinguin la qualitat nutricional sense complicacions. Supermercats com Bonpreu, amb el seu enfocament en productes locals i assequibles, responen a aquesta demanda oferint menús llestos per emportar que combinen conveniència amb valor econòmic.

Curiosament, un estudi recent de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) revela que el 62% de les llars espanyoles opta per menjars preelaborats durant els mesos de juliol i agost, prioritzant ingredients frescos i de proximitat per contrarestar el cansament per la calor.

| Bonpreu

En aquest context, Bonpreu llança una promoció que encaixa perfectament en aquestes dinàmiques de compra: un menú d'estalvi dissenyat per facilitar els àpats diaris sense sacrificar sabor ni varietat. Aquesta iniciativa no només alleuja la càrrega de cuinar sota el sol, sinó que també promou un consum responsable, alineat amb estratègies de màrqueting que emfatitzen l'accessibilitat i la sostenibilitat.

Detalls del Menú Estalvi

El menú destacat per Bonpreu, disponible fins al 14 de juliol de 2025 en establiments amb servei de rostisseria, ofereix una combinació equilibrada de plats principals, sopes fredes i aperitius. Per un preu de 5,95 € per menú (o 7,50 € en la seva versió ampliada, depenent de la selecció), els clients poden triar entre dues opcions de pollastre rostit: el pit de pollastre rostit amb patates o la cuixa de pollastre rostida amb verdures, ambdós a 4,95 € per unitat.

Aquests talls es preparen amb tècniques de rostit que preserven la suculència i els nutrients, utilitzant aus d'origen controlat per garantir la qualitat.

Acompanyant el plat principal, s'inclou una crema de carbassa, verdures o carbassó Bonpreu en format de 500 ml, a 1 € per unitat. Aquestes cremes, elaborades amb vegetals de temporada, destaquen pel seu baix contingut calòric i alt valor en vitamines, ideals per refrescar a l'estiu.

Finalment, el menú es completa amb olives Bonpreu, en envàs de 150 g a 1,65 € per unitat, que aporten un toc mediterrani amb olives farcides d'anxova, riques en àcids grassos omega-3 i perfectes com a entrant. Aquesta estructura de preus reflecteix una estratègia de màrqueting intel·ligent per part de Bonpreu, que cerca fidelitzar clients mitjançant bundles assequibles.

| BonpreuEsclat

En comparació amb menús similars en altres supermercats, com els de Mercadona o Lidl, aquesta oferta destaca pel seu èmfasi en productes propis de la marca, la qual cosa redueix costos sense comprometre la frescor. A més, la procedència local d'ingredients com les verdures i olives fomenta un consum sostenible, alineat amb les tendències europees, on el 70% dels compradors prioritza l'origen ètic, segons un informe de la Comissió Europea.

Idees per gaudir i personalitzar: Una recepta senzilla

Imagina arribar a casa després d'un dia de platja i trobar un àpat llest en minuts. Un client habitual de Bonpreu a Barcelona va compartir a les xarxes socials com transforma aquest menú en un sopar lleuger: simplement escalfa el pollastre al microones i el serveix amb la crema freda com a sopa estil gaspatxo. Per afegir varietat, aquí va una recepta ràpida relacionada: Amanida d'estiu amb restes del menú.