El moviment del Banco Santander després d’augmentar els seus ingressos en comissions

En un context marcat per la recent rebaixa de tipus del BCE fins al 2,25 %, els marges d'interès bancari s'han vist erosionats, obligant les entitats a buscar noves fonts de rendibilitat. Amb la morositat controlada i la demanda de crèdit estable, el focus es desplaça cap als ingressos per comissions, impulsats per assegurances, banca corporativa i banca d'inversió. Santander ha situat aquest front com a nucli estratègic per als seus comptes de 2025.

Resultats del primer trimestre: més comissions, menys impostos

Durant el primer trimestre de 2025, Santander va registrar un benefici atribuït de 3.402 M€, un increment interanual del 19 %, gràcies en bona part a un augment del 4 % en comissions netes, que van ascendir a 3.369 M€ (9 % en euros constants).

A aquest creixement s'hi van afegir ingressos extraordinaris per reducció fiscal: l'impost bancari es va reduir de 335 M€ en el 1T de 2024 a tot just 87 M€ en 2025. Aquests elements van permetre compensar la feblesa del marge d'interessos i millorar la rendibilitat, amb un RoTE del 15,8 % i una ràtio d'eficiència que va descendir al 41,8 %

| XCatalunya, Banco Santander, Dima Valkov

Assegurances i banca d'inversió com a motors d'estabilitat

El conseller delegat Héctor Grisi subratlla el creixement en dos fronts: assegurances i banca corporativa/inversió (CIB). En assegurances, el volum de primes brutes va assolir 2.666 M€, un 4 % més que en el mateix període de l'any anterior, amb un notable impuls dels productes d'estalvi vinculat a les majors rendibilitats que ofereixen els tipus.

Paral·lelament, CIB va mostrar una forta activitat, amb el marge brut incrementant-se un 8 % i els ingressos de Global Markets disparant-se un 23 % fins a 993 M€. A més, Santander va escalar posicions en banca d'inversió, assolint el segon lloc als EUA per volum d'OPV, amb sis sortides a borsa per valor de 4.000 M$, on va actuar com a coordinador global.

Estratègia de creixement

La fulla de ruta de Santander contempla un creixement sostingut en mercats clau com Estats Units, Portugal i Mèxic. En concret, es contempla l'opció de fusions i adquisicions a Mèxic, sempre que generin un retorn superior al 20 %, després de la seva recent inversió de 2.000 M$ en infraestructures i pimes i el llançament de la versió digital d'Openbank.

| XCatalunya, Banco Santander, Kaboompics.com de Pexels

Així mateix, la filial britànica contempla possibles moviments sobre TSB (part de Banco Sabadell), encara que sense definir una oferta concreta.

Diversificació i capital: pilars de futur

Els indicadors de solvència i capital són sòlids: la ràtio CET1 fully loaded es va elevar al 12,9 %, xifra recolzada en la generació ordinària de capital i en el pla de recompra d'accions per valor de 10.000 M€ anunciat per a 2025‑2026.

A més, és remarcable que Santander va captar nou milions de clients en tres mesos, assolint els 175 milions a nivell global. L'estratègia "One Transformation" prossegueix la seva tasca de simplificació tecnològica, amb estalvis acumulats de 500 M€ gràcies a la migració de sistemes llegats a plataformes al núvol.

| Viktor Gladkov, XCatalunya, Banco Santander

La banca del futur, un nou model de banca

Santander ha aconseguit convertir l'entorn de tipus baixos en una oportunitat per consolidar una banca més estable, amb ingressos diversificats i menys sensibles a fluctuacions. L'impuls en comissions, sostingut per banca d'inversió i assegurances, complementat amb una sòlida gestió del capital i una disciplina financera favorable, apunten cap a un model de més resistència i eficiència

El repte per al que resta de 2025 serà sostenir aquest ritme de creixement comissionista, gestionant la complexitat reguladora i econòmica, i aprofitant les eventuals oportunitats d'expansió, sense perdre el focus en la rendibilitat que exigeixen els accionistes